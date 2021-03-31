大盘震荡调整，昨天给大家提示的压力位和宽幅震荡理论再一次应验。





我们还是维持之前的观点，市场在现阶段没有办法完全摆脱震荡格局。最直观的技术信号就是迟迟无放量。而迟迟无放量的核心原因有两个。





第一，是对于宏观政策的预期仍然没有回归到此前的状态。





第二，是核心资产作为绝对的主力方向，目前还是没有办法完全解决估值的压力——其实快速反弹10%基本上又进入高位。所以市场也没有这个位置大范围操作的意愿。





投资的意愿降低，于是投机成为主流。





碳交易继续分化中，淘汰的都是后排或者中位品种，总龙头顺控发展13连板继续打破历史带动板块维持热度，分化的资金流入其他方向继续强势出击。





新疆与中伊概念开盘多家一字板仍未打开，数字货币御银股份与亚联发展继续反包涨停。





雄安四周年即4.1号之际今天市场提前预演，也掀起涨停潮，本质也是炒地图，老龙头冀东装备直线拉板，中岩大地二连板，中油工程三连板，雪迪龙也可能被顶上去。





市场现在就是极少数资金的纵横腾挪。基本上无视指数的波动，事实上也确实没啥可担忧。这个点位就是上不去下不来的震荡。对于资金来说，最合适的就是把握个股层面的机会