一涨就忘乎所以，一跌就精神崩溃。都不是什么好习惯。A股涨没涨？涨了。涨得怎么样？我问大家两个问题：





第一，突破了吗？





沪指和创业板，不论是权重还是题材，都仍然维持在压力线之下，这种级别的反弹，说实话和3月12日以及3月18日的两次拉升没有什么太大的区别。既没有收复失地也没有打开空间。





第二，放量了吗？





是的，是比昨天高了一点，但也就是高了一点。市场成交量仍然被捂着始终无法放大，证明目前整个市场的人气处于一种仍然相对较弱的状态。





因此，我们说A股的走势，至少到目前为止没有完全脱离宽幅震荡的范畴，整个市场极大概率还是要进行反复的拉锯。这是我们在本轮调整开始反复提示大家的。





在这个过程中，个股会交替形成表现。大家唯一要注意的就是莫追高。所以今天这个位置着重强调一下，任何未出现明确放量前的反弹动作，本质上都是耍流氓。





且不论今天的市场仍然是跌多涨少的结构性行情。





但同时，这个位置再一次印证了我们对于——部分板块已经进入价值区间——的判断。大家面对反复震荡拉锯的行情，不要昏昏欲睡，要把握震荡的机会开始分批做好建仓。





而对于建仓的方向。我们还是坚定认为，核心资产必然回归。包括今天部分品种的上涨，本质也是大资金开始回流的重要信号。我们在年后第一时间就给大家讲过，小票看上去虽好，但是没有足够承载大资金的体量。





因此大票回归是必然。





今天市场在题材的选择上开始再一次青睐军工。





一方面，一艘被印度人操控的由台湾从日本租赁的被美国控股的巴拿马货轮，彻底改变了世界格局。中伊25年大利好，最牛的是脱离美元结算，直接把军工激活了。必须防患于未然。





另一方面，中南半岛这边缅甸又出了新的情况。边境的摩擦本质上还是中美博弈之下各方势力角逐的对峙。军工这个时候的启动是正常的。只不过这个板块向来持续性一般，所以只能盯着龙头看。





后面大家重点还是看量能，没有量就还是震荡，要在震荡中寻找进场机会。