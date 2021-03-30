又是暴力红，又是涨少跌多，又是喝酒吃药打酱油。屡试不爽。





市场涨停个股达到了43只，不过首板个股多达18只。涨停个股的数量跟大盘涨幅有较大背离，正常情况下创业板上涨1%以上，涨停个股应该远大于40只，从个股涨停数量来看也佐证了资金流向大盘和龙头的事实





不过成交量上没有明显的放大，而创业板和沪指的拉升并没有真正完成技术上的突破，反而早盘拉升之后已经进入震荡平台的上沿压力区间。所以，这个拉升恐怕仍然是市场宽幅震荡的一部分，不可以过度的乐观。





不过整体板块上的走势我们认为和之前预判的差不多。核心资产开始继续反攻，这是大资金开始回流的重要信号。我们在年后第一时间就给大家讲过，小票看上去虽好，但是没有足够承载大资金的体量。





因此大票回归是必然。





今天市场在题材的选择上开始再一次青睐军工。





一方面，一艘被印度人操控的由台湾从日本租赁的被美国控股的巴拿马货轮，彻底改变了世界格局。中伊25年大利好，最牛的是脱离美元结算，直接把军工激活了。必须防患于未然。





另一方面，中南半岛这边缅甸又出了新的情况。边境的摩擦本质上还是中美博弈之下各方势力角逐的对峙。军工这个时候的启动是正常的。只不过这个板块向来持续性一般，所以只能盯着龙头看。





后面大家重点还是看量能，没有量就还是震荡，要在震荡中寻找进场机会。