



这两天的新闻真的是一浪接着一浪。昨天傍晚的消息，中伊签订了25年全面合作协议。





直接惊了，要是有朋友不理解这个协议什么意思，我简单做一个比方——和中伊协议相比，过去两年中美在贸易科技领域的你来我往几乎就成了小孩子吵架。





对伊朗来说，这是是天大的好事，没有之一。根据伊朗方面媒体的报道，此次中伊25年战略协议主要集中在政治、经济和能源合作等方面。其中最重要的内容有三条，分别是：





1、中国将增加对伊朗能源设施和涉及民生的基础设施建设的投资，提升伊朗整体国力；

2、中伊之间的石油结算和贸易往来将使用中国人民币和中国新推出的数字人民币结算，避开美元结算；

3、伊朗的导弹（没有点明是普通导弹还是弹道导弹）的导引头，将使用中国的“北斗”全球定位导航系统进行制导。





基建工作，钱，防务，全部解决。睡着都能笑醒的好事。特别是北斗，以后以色列不敢有事没事秀肌肉了





对于中国来说，等于直接在中东捅了美国一刀。





中伊的深度合作，必然牵制美国进一步加码中东，睡王想要抽身走人全力围堵我们是不现实了。另一方面，美元的霸权最核心的就是美元作为石油结算货币的不可动摇。而今天某些人放了1.9万亿美元的量化宽松再加上后续还有3万亿，相当于32万亿人民币，是我们08年经济刺激计划的8倍。





稀释美元收割全球资本的同时，人民币作为石油结算货币登上历史舞台，这个事件的历史意义非同寻常。





最重要的，是对于我们这个全球第二大石油消费国来说，未来石油可以不用在经过霍尔木兹海峡，直接从伊朗运往巴基斯坦瓜德尔港，走中巴经济走廊，从而避免在印度洋的航线被美军切断。





这是真正意义上的双赢。赢麻了！





中伊的合作从更深远的角度意味着什么？我不给大家瞎说，摘录两段布热津斯基老爷子在97年写于《大棋局》里面的话：





「最大的潜在危险是中国与俄罗斯或许还有伊朗结成大联盟。结成这种“反霸”联盟的原因不是意识形态，而是相互补充的不满。这一联盟在规模和范围方面同中—苏集团曾经构成的挑战有相似之处，尽管这次当头的可能是中国，而俄罗斯是随从。虽然，出现这种意外情况的可能性微乎其微，但为了防止出现这种情况，美国必须同时在欧亚大陆的西部、东部和南部边缘巧妙地施展地缘战略手段」





「中国、俄罗斯和伊朗要结成的任何反美联盟都不大可能超出某种临时的、策略性的姿态，但美国仍应重视在处理美中关系时不要把北京往这个方向推。在任何这类“反霸权”的联盟中，中国都将起关键作用。作为最强大的和最有活力的成员，中国将成为这种联盟的领袖。这种联盟只会围绕着一个不满、失望和有敌意的中国出现。俄罗斯和伊朗都没有财力成为这种联盟有吸引力的核心。美国应极力避免中俄伊三国有任何实质性联盟的可能」。





怎么说呢。。。不得不佩服冷战时期美国智库的高瞻远瞩。。。这一次共和国可能真的要掀桌子了，布老爷子哭晕在厕所里。





回到今天市场，不得不说，A股真的是稳如泰山，后知后觉。





今日A股三大指数早盘高开后现V形反弹，午后深成指、创业板指跳水，个股跌多涨少，北上资金出逃近35亿。截至收盘，沪指涨0.5%，深成指涨0.01%，创业板指跌 0.42%，板块方面，煤炭、石油、水泥、化工等周期股掀涨停潮，白酒股持续强势。





指数继续宽幅震荡，创业板收绿。大家问怎么看，我觉得维持之前的判断。





第一，技术上讲，沪指和创业板都没有完成对于近期反复给大家提示的整理平台的突破。而创业板上周率先触底反弹，因此本周率先坚定，没什么太多意外。





第二，成交量始终看不到明确的放大。即便今天沪指出现放量，但更多的是体现在跷跷板属性上，没有真正意义上的增量资金跑步进场。





因此我们认为行情还是处于一个宽幅震底的过程中，大家在操作上要有耐心。





比较好的现象时，核心资产的代表性品种，白酒今天再一次出现异动。之前不少白酒崩盘论。我们一直坚定的认为核心资产的回归是必然，只不过是时间问题。提前两周已经开始明确提示学员——核心主线已经回踩至价值区间，可以开始分批布局，现在看这个思路是完全正确的。





在整体资本市场微观流动性没有出现明确转向的前提下，所谓的核心资产崩盘根本站不住脚。一个最大的矛盾就在于——资金要涌入，资金就要建仓。那么哪些品种是真的能够承载这些长期大体量资金的？





所以就算是白酒为主的核心资产因为短期估值过高而走出调整，一旦回归合理价值必然再一次迎来买入。





但需要给大家提示一点，短期反弹过快的品种，不要盲目参与了，在没有明确放量的情况下，这个位置追高的机会成本太沉重了。市场整体还是需要时间和反复拉锯来完成任期的复苏的。





最直观的，我们至少要看到更明确的放量和主线板块的强势上涨，才能更更坚定技术性底部的出现。





最后说一个黑天鹅。





周末隔夜外盘，大量中概股暴跌，很多人没看到真实的原因。今天，市场开始逐渐发酵——对冲基金经理Bill Hwang管理的基金Archegos爆仓，部分仓位被强制平仓。而按照目前的传闻，Bill Hwang和tengyue的Tao Li一共上杠杆对应1200亿美元的证券及衍生品，资本比例只有15%左右，800亿做多中概和科技，400亿对冲做空大盘和价值，周五最低点时已经被清零，高盛抢跑卖掉了105亿美元，大摩卖掉80亿美元，但是仍有多家券商没有来得及出完货，后续爆仓的损失要各家券商承担。





这一波美股的神操作，会掀起多大的波澜，我们只能拭目以待。



