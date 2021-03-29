大盘高开继续震荡反弹，走势突破20日线，上方的压力在3450点上下，茅台止跌反弹，带着指数拉高，黄线在下，一些小盘股又不涨了。还是跷跷板效应。





之前不少白酒崩盘论。我们一直坚定的认为核心资产的回归是必然，只不过是时间问题。提前两周已经开始明确提示学员——核心主线已经回踩至价值区间，可以开始分批布局，现在看这个思路是完全正确的。





在整体资本市场微观流动性没有出现明确转向的前提下，所谓的核心资产崩盘根本站不住脚。一个最大的矛盾就在于——资金要涌入，资金就要建仓。那么哪些品种是真的能够承载这些长期大体量资金的？





所以就算是白酒为主的核心资产因为短期估值过高而走出调整，一旦回归合理价值必然再一次迎来买入。





所以大家在操作的过程中，不要被人家的屁股决定了自己的脑袋。市场应该是合理的波动、轮动，而不可能是非黑即白。什么茅台不死A股不涨，完全是踏空的言论。过去的两个月证明了——当茅台倒下的时候，整个行情也戛然而止。而今天茅老大的企稳，直接带动了整个白酒的快速反弹。





当然，这个反弹是不是就此见底仍然需要观察。毕竟就整个市场来看，我们今天才第一次看到放量的信号。所以需要更多的盘面信号来支撑，但至少我们对于底部区间得票判断，是得到了市场的认可的。