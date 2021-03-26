说句题外话，这几天各种品牌作妖的新闻真的让人听愤慨。但是愤怒并不意味着要失去理智。





看到有网友已经在烧耐克鞋了。这就有点无语，你钱都被别人赚走了，现在烧鞋只能污染咱们国家的环境，亏两次啊。要知道中国还有六亿人的月收入在一千人民币以下，真的爱国，不如捐了。





千万不要让这一次的事件，有一次成为当年打砸日系车的闹剧。不要把我们的愤怒，诉诸在同胞的头上。





最好的办法，还是从立场上抵制，不买，也呼吁身边的亲友不买，有人说，光不买就有用吗？君不见号称全球第一的三星手机，当初的爆炸事件后被处罚了吗？





如今再看看它在哪里？









回到市场上来，市场还是按照既定的剧本走。





昨天咱们说了， 创业板和沪指这两个主要指数都已经回踩到支撑区间了。所以反弹一触即发。而创业板昨天的低开先回踩到位，所以反弹就先出现。





而今天我们看沪指也走出了快速的拉升。





本质上市场没有脱离在支撑压力区间内反复腾挪的宽幅震荡运动。这符合我们在年后的判断——调整和企稳都不会一蹴而就，而是会在高位股估值压力、超跌股估值支撑、基民赎回和买入，甚至是海外因素影响下的情绪波动等诸多条件的共同作用下，形成反复的左右拉锯。





而且说实话，就今天这个反弹，成交量上表现的并不出众。





但非常重要的一点，一些碳中和之外的板块开始出现集中的表现了！！





我们近期反复在提示大家，市场中率先调整的品种，很多已经进入价值区间，这个判断正在不断得到市场印证。重新起风的日子临近了。





上周末我们给大家提示的周末福利，南网能源收获两个涨停。涪陵电力拿下一个涨停板，而储能概念也在周五集中出现异动。本周我们观察到资金已经在布局新的品种。周末会在给大家奉上一片紧跟市场最前沿的热点聚焦。欢迎大家关注更新