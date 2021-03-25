



一觉醒来有点懵逼，不知道是自己疯了，还是世界疯了。Nike、优衣库、GAP、Zara 等品牌均在境外官网发布「禁用新疆棉花」？？？





这特么？





你说你芯片卡脖子，我们也就忍了。你们丫这帮搞服装鞋帽等终端产品的企业，居然也想卡脖子？是可忍，孰不可忍。叔可忍，婶也不能忍！





说怎么办？法办！能按法规处罚罚款的就按法规处罚罚款。实在找不到的，就赶紧制定颁布，跟处理火星企业一样。这帮企业简直坏透了，赚着你的钱，还想要骑在你头上拉屎。到了今天这个地步，必须国家重拳出击了。





抵制是肯定要抵制的，之前韩国搞事情，三星和乐天基本上直接丢掉中国市场。日本嚷嚷钓鱼岛的时候，日本车企在华销量直接腰斩。挺好，折腾吧，国产品牌正好借着这股东风乘机崛起。我看李宁已经把新疆棉花写在标签上了，安踏也已经发生明退出BCI组织。





挺好！这事儿国货简直是躺着赢了两次，都赢麻了。要知道这几年李宁加上年轻化转型失败，都快干不下去了，天上掉馅饼简直是。





当然，这事儿决不能变成盲目排外的民粹主义。愿意合作的尊重我们的，我们要使劲给甜头，干特么闹事的就直接糊死。总结一句话，其实是之前我们给大家分析过的观点——拜登上台并不会带来真正意义上的中美关系缓和。往小处看，一段时间内关系很可能还会惯性下移，然后寻求新的平衡点。往大处看，拜登走了一贯民主党的对华思路——即意识形态对抗会更加明显。





所以洋品牌的叫嚣，以及欧盟此次的跳脚并不是独立事件，道阻且艰，我们只有继续负重前行。





要我说，钱是最明白事理的，就这么搞，北上资金还是几十亿的流入，挺好。





但今天看盘面，整体还是震荡为主。碳中和主线开始退潮，昨天我们提示大家，碳中和的炒作已经到了要考虑击鼓传花的时刻了。说实话，这个板块已经相当强势。碳交易早盘一度跌停潮后来修复了一些，整个板块今天主要是第一次补跌为主，留下来的只是看谁能穿越，比预期中还强一些，尾盘顺控发展直线封板，已经8连板了。





说实话，以目前盘面的状态，不排除碳中和调一下还会起来，但这个位置，不要火中取栗了。都是玩命的买卖。





分流出来的资金并没有休息，攻击了其他板块，如NFT（区块链），煤炭，有色等先期调整的板块，也有受消息刺激的纺织板块。





从目前的情况看，指数是安全的，3340附近存在支撑，但可惜，量能迟迟不能放大。因此整体的思路上，还是要谨慎为主。





创业板今天回踩支撑下沿先反弹了，明天假如沪指低开一下，估计也是要拉起来，但是这种程度的拉锯对于方向判断没啥意义，还是继续等待吧。





最后，给大家讲个笑话。





联合国五常国一起开会。美国代表首先发言：“有些国家啊，有点发展了就跳得欢，破坏世界秩序，很要不得啊!大家要多批评才是啊！"





法国代表阴森森地看了中国代表一眼，说：“有的国家鸭，它们的棉花不能要！有良心的国家都要抵制！真的是太过分了，让奴隶种棉花，采摘棉花，而且根本不给休息时间，晚上把奴隶关着，谁逃就砍谁脚，这是人干的事吗？”





美国代表上去就给法国代表两巴掌：“你特么的，你骂谁哩？”





英国代表打圆场：“咱们先说有些国家鸭，用贸易手段想逼迫别的国家就范，平白加关税啊，增加政治条件啊，手段真他妈的下作！”





美国代表上去就是两巴掌：“你特么的，你骂谁哩？”





俄罗斯代表说：“有些国家啊，搞种族灭绝政策，灭杀少数族裔，还对少数族裔进行各种歧视，这他妈的算什么？这不就是标准的流氓国家吗？”





美国代表上去就给英国代表和法国代表两巴掌：“你特么的，你们笑什么笑？”