隔夜消息各种掉眼球。不管是HM还是NIKE，总结一句话，其实是之前我们给大家分析过的观点——拜登上台并不会带来真正意义上的中美关系缓和。往小处看，一段时间内关系很可能还会惯性下移，然后寻求新的平衡点。往大处看，拜登走了一贯民主党的对华思路——即意识形态对抗会更加明显。





所以HM和NIKE 的叫嚣，以及欧盟此次的跳脚并不是独立事件，道阻且艰，我们只有继续负重前行。





但相比于海外的各种因素，A股今天的盘面显然表现出了更强的抵抗力。这其中：





一方面，毫无疑问是此前监管大佬们连续喊话的效果，我们要更多的集中视线于内部，另一方面，经历了连续下跌之后，市场中相当比例的品种，尤其是之前所谓的泡沫品种，已经回归合理的估值区间。资金虽然胆小，但是资金不傻。所以在没有新的利空的情况下继续大比例的下杀，显然是不合适的。





早盘热点方面，碳中和主线开始退潮，昨天我们提示大家，碳中和的炒作已经到了要考虑击鼓传花的时刻了。说实话，这个板块已经相当强势。碳交易早盘一度跌停潮后来修复了一些，整个板块今天主要是第一次补跌为主，留下来的只是看谁能穿越，比预期中还强一些，毕竟华银电力也没封住跌停，板块竟然还有7家封住涨停，今天这7家都是有机会穿越的品种，但说实话，这个位置，不要火中取栗了。都是玩命的买卖。





分流出来的资金并没有休息，攻击了其他板块，如NFT（区块链），煤炭，有色等先期调整的板块，也有受消息刺激的纺织板块。





从目前的情况看，指数是安全的，3340附近存在支撑，但可惜，量能迟迟不能放大。因此整体的思路上，还是要谨慎为主。