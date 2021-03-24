吃着火锅唱着歌，突然又被外围给炸了。





昨天是土耳其里拉崩盘，今天是美、布原油双杀——美、布两油主力合约价格隔夜双双大跌截今天盘前，其价格较3月8日近期高点均回调超过15%。





如果仅仅是下跌，那么和美股那边的折腾一样——对A股的影响会非常有限。但从本次下跌本质上是欧洲疫情再一次抬头的反馈。这就不一样了。





据央视新闻报道，德国现行的封锁措施将延长至4月18日，并且在4月1日至5日的传统假日期间，实行更为严格的“长假封锁”。在此期间，德国全国的商店和相关社交场所将全部关闭，同时严格禁止在公共场所的任何聚会活动。同样宣布延长封禁的还有荷兰。





去年疫情最严重期间，因为原油消费的大幅度萎缩，一度出现过负数的原油期货，然后中行原油宝穿仓，堪称活久见。今天欧洲这边又闹了幺蛾子，对于整体人气的影响还是比较大。





毕竟很多企业的海外业务比重并不低。





说句题外话，这一轮疫情，真的是对全球各个国家政府能力的一次考验。现在私以为最大的风险并不是欧美的疫情，而是南美和印度。。。。养蛊模式不能放松警惕啊。





然后外围的风险可能还未结束，今天下午，鉴于中方的反制措施，欧洲议会决定取消《中欧全面投资协定》的审议会议





这其实就是我们在去年就不断强调的观点——睡王并不会真的带来中美关系的缓和，甚至可能为了政治承诺在上任伊始进一步压榨中美的外交空间。从目前公开的消息看，中方行动是对欧盟早前制裁的反制措施。但欧盟的制裁并非单独行动，目前至少有美国、英国、加拿大等30个国家都打算采取类似措施，美国国务卿布林肯这两天人在布鲁塞尔，欧盟就发布了这些行动。





所以抛弃幻想准备战斗，这才是实质。





然后盘后又看到了幺蛾子。一艘湾湾的货轮，螃蟹走路，直接把苏伊士运河给堵了。。。





苏伊士运河简单说是从欧洲到亚洲最短的也是最重要的海上路线。这一波大塞车，有多少企业的物流和海外订单要面临黑天鹅，恐怕又是未知数了。





今晚且看外围的走势吧，恐怕不会太平，





至于A股这边，碳中和仍然是最强热点。但单一的强者没有意思。尤其已经近妖的碳中和概念，到了今天这个位置已经开始要考虑是不是击鼓传花的问题了。而真正有实际意义的操作层面，还是建议大家多等等看。



