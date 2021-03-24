加载中…
个人资料
李飞
李飞 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：133,729,430
  • 关注人气：204,528
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
李飞的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

又被外围给炸了

(2021-03-24 11:59:28)
转载
又被外围给炸了。

隔夜美、布两油主力合约价格隔夜双双大跌截今天盘前，其价格较3月8日近期高点均回调超过15%。

是什么造成了这种大幅度的下杀呢？欧洲疫情抬头！！

据央视新闻报道，德国现行的封锁措施将延长至4月18日，并且在4月1日至5日的传统假日期间，实行更为严格的“长假封锁”。在此期间，德国全国的商店和相关社交场所将全部关闭，同时严格禁止在公共场所的任何聚会活动。同样宣布延长封禁的还有荷兰。

去年疫情最严重期间，因为原油消费的大幅度萎缩，一度出现过负数的原油期货，然后中行原油宝穿仓，堪称活久见。今天欧洲这边又闹了幺蛾子，对于整体人气的影响还是比较大。

对于外部因素，我觉得大家要一分为二的看，像美国那种没什么直接利空，因为自己内部货币政策摇摆而造成的下跌，A股过分关注是不对的。

但欧洲疫情这种情况，市场谨慎一点可以理解，毕竟很多企业的海外业务比重并不低。

说句题外话，这一轮疫情，真的是对全球各个国家政府能力的一次考验。现在国内在鼓励大家接种疫苗。我们也呼吁大家没有特殊情况的尽可能接种。中国不可能永远封闭，一旦我们选择重新开放的时候。海外这些幺蛾子们进来，对于没有接种疫苗的朋友，确实是比较大的威胁。

行情这边上午主要还是碳交易板块最强，依然小分化，板块仍在20几家的涨停。碳交易板块炒到现在比雄安还强，雄安至少冀东装备还有跌停后走二波，到现在华银电力二次都只是盘中跌停过，顺控发展更是创造了8连板，后劲确实太强了。

上午碳交易后排是分化了，至今却无一跌停。现在整体市场就是抱团强势股的格局中，对于没有买入的投资者来说，还是耐心等待吧。

喜欢

0

阅读 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有