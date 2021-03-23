隔夜其实我们内部算是风平浪静，但海外不消停，土耳其里拉疯狂暴跌，兑美元一度暴跌17%，接近历史最低水平。股市也遭遇重挫，土耳其伊斯坦堡指数开盘大跌6.65%，触发熔断机制，随着跌至7%，触发连续的熔断！





说实话，土耳其这种体量极端有限的新兴国家。货币崩盘的影响非常有限。而且说实话，这不是里拉第一次崩盘。14年开始，几乎每一轮美元出现波动，里拉崩盘都是捆绑的新闻。





尤其从2018年起，土耳其货币里拉进入了到了快速贬值的时期。这跟全球主流的新兴国家一样，一旦美国加息，由于资本自由流动，资本自然就会流出。这个时候，土耳其的债务就暴露在眼前。高达4600亿美元的债务，而外汇储备只有1300亿美金，很明显，这笔账基本上是还不上的。





而外部汇率一旦出现波动，土耳其这区区1300亿美金，很快就会打光。要知道，我们在2016年耗费了近万亿美金，也才勉强保住了7的汇率。





而上一轮里拉崩溃前，土耳其总统已经开始号召大家，拿出压在枕头底下的黄金和美元了。现在，新一轮收割开始，土耳其几乎是不可能有还手之力。而在没有货币武器的保护之下，土耳其在2011年开启的一波黄金时代的高增速，几乎成了毫无抵抗的鱼肉。高大漂亮的房子在货币的崩溃面前不过是一堆砖头而已。





如果能够把房子卖掉用来还外债，那该多好？可惜，外国人根本就不要，本国人也不缺。如果房子能够换来美元也行，可是也不现实。美国当年次贷危机的时候，房价暴跌，居民债务破产，这个时候好歹还能把房子甩给银行。而面临外债要违约的时候，房子一文不值，一切都不过是纸面上的财富。





上一轮新兴市场的危机，从巴西到阿根廷，从南非到印度，最后到了土耳其。而这一次则是最先引爆了土耳其——要知道这些都是过去全球经济的明星，但背后实际上本质都一样，都是靠国外资本推升了资产价格，带动经济复苏，而自己的贸易又赚不到足够的外汇，结果国外资本一撤，剩下的就是一地鸡毛。跟98年的亚洲金融危机何其类似？





说句题外话，前几年不断有所谓专家抨击国内的外汇储备是浪费资源，今天再看看到底是谁在鼠目寸光？





土耳其这次的股汇双杀，对于其国民来说，固然惨烈，但是说实话站在我们的角度看，影响相当有限；人家欧洲股市都在涨，好几家还创历史新高——但是，一切到了A股这边就完全不一样。





我们内部官媒和监管都在不断喊话释放温暖信号。但是真的耐不住资金的膝盖太软了。昨天上涨我们也指出了——量能不够，只要不放量，就仍然应该视为宽幅震荡。今天这种不放量的问题就显现出来了——外资受到短期风险扰动一撤，盘面立马承压。





我觉得易主席的讲话太有道理。有些人打心里就是缺少自信，一切看洋大人，而事实上我们中国的经济早就站起来了，A股也早应该站起来！！





大A说到底，缺的既不是经济基础，缺的也不是政策支持，缺的是钙，必须要先医一医这浑身的软骨病！