隔夜其实我们内部算是风平浪静，但海外不消停，土耳其里拉疯狂暴跌，兑美元一度暴跌17%，接近历史最低水平。股市也遭遇重挫，土耳其伊斯坦堡指数开盘大跌6.65%，触发熔断机制，随着跌至7%，触发连续的熔断！





说实话，土耳其这种体量极端有限的新兴国家。货币崩盘的影响非常有限。而且说实话，这不是里拉第一次崩盘。14年开始，几乎每一轮美元出现波动，里拉崩盘都是捆绑的新闻。这样一个负债接近5000亿美元，而外汇储备只有几百亿美元的国家，扛不住金融风险是完全正常的。





说句题外话，前几年不断有所谓专家抨击国内的外汇储备是浪费资源，今天再看看到底是谁的目光短浅。





土耳其这次的股汇双杀，说实话影响相当有限；人家欧洲股市都在涨，好几家还创历史新高。但是到了A股这边就完全不一样。





我们内部官媒和监管都在不断喊话释放温暖信号。但是真的耐不住资金的膝盖太软了。昨天上涨我们也指出了——量能不够，只要不放量，就仍然应该视为宽幅震荡。今天这种不放量的问题就显现出来了——外资受到短期风险扰动一撤，盘面立马承压。





我觉得易主席的讲话太有道理。有些人打心里就是缺少自信，一切看洋大人，而事实上我们中国的经济早就站起来了，A股也早应该站起来！！





热点方面，硕果仅存的一切都是模仿秀靠谱，盘面长源电力模仿的模塑科技已经4连板，顺控发展模仿的华银电力竟然也走出了7连板；





开盘碳交易板块依然强势，长源电力 ，华通热力，新天绿能，顺控发展等均都晋级，主流方向继续前行。





科技方向，酒科技金徽酒也近二连板，彩虹股份大涨，晶瑞股份涨停；





此外烟草概念早盘在陕西金叶顶一字刺激下也略有表现。





整体来看目前碳中和板块仍为最强，科技板块有所加强，次新板块其走弱，虽然现在还有几个涨停，但全部都叠加了碳中和题材。