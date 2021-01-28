交易所资金面延续紧势，GC001最高至9.99%，现报7.45%；R-001一度攀升至9.8%，现报7.5%。





其实经历过当年钱荒的投资者，大概都能看懂，这个数据什么意思。简单来说，流动性告急。即便是有着央妈大领导的讲话，货币政策不会轻易退出，但年前的最后几个交易日，流动性整体呈现出一种趋紧的态势。





这种流动性的压力，叠加海外的暴跌，以及A股内部早已经形成的高度分化。最终构成了指数层面的大级别调整。





其实我们近期已经反复提示大家技术指标上的背离信号，以及相当多品种的所谓盘中反弹始终无量配合的问题。目前看，这些判断的时间点还是非常准确的。





从几个因素上看，海外的暴跌是最无关痛痒的。我觉得大家需要注意一点，美联储并没有超预期表态以及海外企业的业绩稀烂，在疫情背景下并不是太超出范围的事情。即便是美联储的货币政策维持不变，但是实际上并没有改变购债规模以及货币宽松的预期，全球通胀时代并没有结束。外围对a股的影响顶多是北上资金





而北上资金的大幅度卖出，不应该被理解为看空A股，因为北上资金历来对于外盘的敏感度要更高，外资在本土受挫，应对兑现压力而选择的取舍。这是一个由外及内的问题。所以不要过度解读。





其次，对于内部的分歧，其实也不用过度担忧。诚然大量所谓核心资产的估值已经进入历史高位。但短期调整之后只要增量的大环境不改，核心资产仍然会是对于资金而言最有吸引力的投资方向。





目前其实最重要的是流动性的问题。





近期银行间市场流动性逐渐趋于紧张，回购利率中枢持续加速上移，央行在公开市场也开始回笼资金。货币的紧缩较此前预期更为提前，此外，市场对于一月社融预期也较为悲观。流动性情况大不如以前。不过长期来看，多个通道流入A股仍然是未来资金的主要方向。所以没必要因为短期的扰动改变判断。





今天市场调整的另外一个原因是年报业绩预告披露，市场对于可能出现业绩低于预期的标的进行集中抛售，事实上18、19年1月最后几个交易日也都出现了调整。





只不过随着今天市场的调整，年前走出实质性行情的可能不大了。有的话也是是否有翘尾的问题。当然，下行空间不足。但很可能市场要回踩震荡等待年后的资金活跃度复苏。





但对于中期而言，我们认为太远的要一步一看，但至少目前分析未来一个季度市场不会有太大问题。因为2021年在内外需求共振的情况下，2021年的盈利增速将会较高，我们在年度策略报告也描述了在科技、外需、通胀收益以及疫情恢复等领域，会出现较高的业绩增长标的，2021年上半年盈利增速无忧。业绩高增长会对冲阶段性流动性偏紧，真正需要担心的是二季度之后，盈利增速如果出现反转或者减缓，那么届时高估值的压力才会真正体现。



