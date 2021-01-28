这几天一直提示大家市场的顶背离形态要注意，而且反复讲反弹无量，今天看，这个谨慎是对的。





很多人看到隔夜美股的下跌，确实，跌幅不小。但我们认为今天的下跌不是单纯的美股跟跌，而是外部因素叠加了近期内部早已经累计的分歧，最终形成爆发。





美股周三大幅收跌。多家公司财报令人失望，一些个股的高度投机交易令市场感到焦虑。美联储维持货币利率不变，称经济与就业复苏步伐放缓。鲍威尔称新冠疫情加重了经济不确定性。截至收盘，道琼斯指数收跌2.05%，纳斯达克指数收跌2.61%，标普500指数收跌2.57%。





我觉得大家需要注意一点，美联储并没有超预期表态以及海外企业的业绩稀烂，在疫情背景下并不是太超出范围的事情。即便是美联储的货币政策维持不变，但是实际上并没有改变购债规模以及货币宽松的预期，全球通胀时代并没有结束。外围对a股的影响顶多是北上资金





而北上资金的大幅度卖出，不应该被理解为看空A股，因为北上资金历来对于外盘的敏感度要更高，外资在本土受挫，应对兑现压力而选择的取舍。这是一个由外及内的问题。所以不要过度解读。





反而是我们内部，早就酝酿调整，但是市场迟迟被增量资金堵住，于是借着海外的下跌，走出了比较明显的回调，这才是今天行情的主要因素。





从盘面来看，虽然再调整，但是并没有前面两天的恐慌，跌停板也主要是次新的一些闪崩股，反而前期人气股开始迎来止跌信号。





宜宾纸业，路畅科技，南国置业，低开之后，都迎来一波反抽，短线情绪经历了6天的弱势之后，做空动能有所衰竭了。





今天还能逆势表现的嘉泽新能，祥源文化，竞争新周期人气股，但是早盘的缩量还是会多少限制后面的涨幅。总之，市场仍然处于分化调整的节奏中，技术上下午看3515的支撑力度，我认为最好还是回踩3460附近比较稳妥