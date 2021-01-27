真的，关注国内的上市公司的消息久了，你会逐渐明白什么叫薛定谔的猫。





前脚央妈刚刚来了个双手互搏——早上吹风货币政策转向，晚上喂甜枣说政策不会轻易退出





后脚又见到茅台被推上风口浪尖。昨天有消息上海地区工商局严打茅台加价销售，价格超过指导价1499元即没收并另处罚款





今天上海市市场监管局就辟谣：消息不实





消息到底实不实，咱也不敢问，咱也不知道。网友的评价我觉得到位——先投石问路，再看情况辟谣。





关键看媒体报道，盒马是真的把茅台给下架了。所以事情到底有几成水分，大家自己猜吧。





关键这事儿真就真在传闻茅台自己下场了。自己搞自己，只能说牛批啊！茅台这两年也是被逼急了。之前加大过对于商超的出货力度，并且限价1499，之后又以侵犯茅台商标权，限制过二级市场的茅台流通。所以要说茅台没下场我觉得还是谣言，说的这么言之凿凿，反而。。。。





毕竟，舆论场上，股王的日子不好过，所谓树大招风，这段时间，几乎是个官媒就敢把茅台拎出来捏咕一下。当然，官媒们都很有文学素养——





茅台酒喝不起不说喝不起，说“腐败硬通货”。





茅台股踏空了不说踏空了，说“理性看待茅台的股价（哦对了，为了不引起歧义，这篇报道是某官媒在茅台600多块钱一股时候写的）”。





看不懂产业逻辑不说看不懂产业逻辑，说“仿佛卖的不是酒，是水黄金”。





瞅瞅，水黄金，这用词多专业，脑白金看了都觉得论营销官媒才是真爸爸。





说到底，消息真假不重要，重要的是，茅台确实已经成了出头鸟，而各个层面的舆论都在枪打出头鸟。甚至打得人家企业自己产生了价格焦虑。





至于为什么要打茅台？我觉得别扯那么多有的没的，很多人敌视茅台的本质就是高价。觉得茅台的高价就是原罪。你高价，所以你该死？？？那我要问几个问题。









第一，茅台是不是必需品？





如果是，那么茅台的供不应求就是市场正常的行为。我们算笔账。茅台一年产量6000万瓶，不算出口全部内供的话，且每天都喝完，没人屯酒的情况下。平均到每天只有16.4万瓶。再看个对比。去年中华一年销量3.2亿条，相当于32亿包，算365天每天一包，就中华一家，一天877万包，换句话就有877万人是它的日常消费者。而国内中华这个价位以及更高档的烟草更是不胜枚举，即便即便即便我们最保守的就只翻一倍，那也有1600万人是中高端烟草的消费者。





你看下上下数据对比。其实就算这近1600万人里，哪怕一个季度只喝一次茅台，1600*4=6400，就能把茅台产量买光，而且供不应求。更遑论我们给的消费群体和频率数据已经是最保守的测算。





所以，这几年高端白酒供不应求，总有人说是投机倒把，其实这些人真的是一亩三分地看得太久了——抬头看看中国城镇化的进程，高端白酒的供不应求，最根本的原因，就是有钱人变多了。





所以，如果是必需品，那么涨价就是正经的供不应求，人家厂家都在玩了命的扩产能，某些人你们急什么呢？





我们话说回来，茅台真的特么是必需品么？不喝能死吗？茅台拿枪逼着你喝了？就好像茅台1500一瓶我特么就能买得起一样？





那如果他不是必需品。。。。费半天劲干嘛呢？一个不是必需品的东西因为市场供需而出现价格波动，不是天经地义？





一天到晚急什么呢？喝不起还非要喝，非要装大尾巴狼？？









第二，茅台有没有炒作成分？





就退一步说——就算有，又特么怎么了？随着市场经济体制的确立，我国在1997年取消“投机倒把罪”，投机倒把条例也于2008年1月撤销。





当然了，茅台自己站出来说，你倒货的就算是正品也是侵犯了我的商标权，这倒没法说啥。但除了人家自己站出来讲这话，其他人，尤其一群吃着市场经济红利的官媒，接二连三带头开市场经济的倒车？？？神特么迷之操作啊！





我觉得这种行为和上届村长小黑屋三连有的一拼，我看不惯你，我又没找到合理合法的方法办你，那干脆我特么胡来吧。









第三，我要诛心的问一句——目的究竟何在？





我说句得罪人的实话——买不起茅台的消费者，同样也买不起五粮液，甚至千元以上的白酒本身就不是他们的消费标的。所以这些部门干嘛呢？茅台只要不降价到百元级别，对于老百姓来说，根本没差，您这费半天劲除了博眼球，对我们老百姓有啥真正的实惠吗？？？





有本事你真封了上海经销商的库存，勒令100元一瓶抛售啊——让每一个老百姓都喝得起放心茅台。我特么宣传口号都帮你写好了！





我说句诛心的话——为啥是茅台？





因为白酒树大招风吗？因为茅台贵吗？都不是！茅台贵能贵到你倾家荡产喝不起一瓶吗？不会吧。但是真的倾家荡产用不起的东西多了。





茅台的原罪，是大家不认可，你一个消费品，尤其你一个本土消费品，却带有明显的奢侈品属性。









第四，茅台酒到底能不能高价？





有人说茅台的高价是炒作，是腐@败的敲门砖。我说，你们都错了。茅台之所以能成为敲门砖，本质是因为人家产品做得够牛逼，有了一般等价物的属性。什么叫一般等价物？不恰当的简单形容一下，就是看见这东西就知道值多少钱，就能换多少钱。





你看我说了半天，茅台是敲门砖的本质，还是因为茅台≈钱。所以说到底，真正的一般等价物还是人民币。所以人民币才是你们口中的敲门砖。建议某报某社直接点批评央妈，批评他恬不知耻，每年发行大量腐@败敲门砖。





至于高价的茅台？不送茅台了，送驴牌行吗？送手表行吗？送车送房子行吗？送钱行么？





大boss讲的文@化@自@信、制@度@自@信，当初看不懂，现在越品越觉得有水平。





国内有些人，就是跪的太久了。在他们的脑子里，洋大爷们的东西才能卖高价，本土品牌凭什么卖高价？洋大爷们的奢侈品才是奢侈品，你一个穷乡僻壤出来的东西卖这么贵，难不成是水黄金？在他们眼里，洋大爷们的东西卖高价是天经地义，毕竟美利坚的空气都是香甜的，一个皮包卖个首付的价格非常合理，但你一个贴着简体中文的白酒敢买几千块钱？你疯了？你这难道不是腐@败的敲门砖？！？！





有的时候想想就能明白，为什么你和他们讲消费升级，讲供需，讲增速，讲利润率，讲市场化，讲买卖自由，讲我买我愿意，他们听不懂。





因为跪的太久大脑缺血吧。





所以，茅台问题的本质从来不是茅台问题。茅台问题的本质从来不是茅台凭什么这么贵，也不是茅台这么贵会导致什么，更不是茅台“该不该”这么贵的问题。





茅台问题的本质是一个本土品牌“能不能”这么贵的问题。是文@化@自@信@制@度@自@信和膝盖的问题。





反正都是扣帽子，扣呗