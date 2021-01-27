两个消息





第一是证券时报头版评论：央行短期流动性操作影响不必过度放大





昨天央妈内部惊现左右互搏术，今天时报站出来又蹭一波热度。行啊，正反话都让你们给说了。要不然下次你们商量商量再表态？现在连艺人们出个新闻都知道不应该占用公共资源。。。咱们官方发声倒是不反对，但是别玩双手双脚左右互搏行吗？您既不是郭靖也不是周伯通，打得丑不说，还容易抽在自己脸上。怪疼的。





第二是上海地区工商局严打茅台加价销售，价格超过指导价1499元即没收并另处罚款，多家酒行商超下架茅台，有批发商对记者表示本次活动为茅台联合本地工商打击加价销售。





这消息挺绝的，茅台官方下场，这算梦幻联动么。。。感觉也是被逼急了。这段时间，是个官媒就敢把茅台拎出来捏咕一下。





但是我觉得网友的评价是很中肯的——建议把同样的手段移植到控房价上，超过一万五的直接没收。多好啊，左手放心酒，右手放心房。百姓心花怒放，齐夸工商有担当。





关键这玩意就是作秀啊，二级市场涨价你不让卖，那我就屯着呗。最后只能是加剧供不应求，黑市价格继续涨，至于上市公司业绩，只要茅台实际零售价不降，就不会有任何影响。就算是降了，茅台仍然是供不应求的白酒龙头况且人家出厂价不受影响，毛利该咋咋滴。





回到市场上来看，早盘杀跌一波，然后反弹，但是反弹缩量，很多高位股的反弹更像是超跌之后的技术修复。难度很大。接下来市场还要继续大分化。做好心理准备