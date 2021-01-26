收盘后，央行大当家易行长，在“达沃斯议程”上做了一个很微妙的表态——中国的货币政策将继续支持经济，中国不会过早退出支持政策。





如果放在平日，这个消息真的不会引起太大的注意。但是今天这个时间点不同。很多朋友对于周二市场的集中杀跌闹得摸不着头脑。但如果回溯早间新闻，能够看到几个非常不寻常的信号。





一个是央行货币政策委员会委员马骏表示——有些领域的泡沫已经显现。去年我国几个主要的股市指数都大幅上升，接近30％，在经济增速大幅下降的情况下出现如此牛市，不可能与货币无关。另外，近期上海、深圳等地房价涨得不少，这些都与流动性和杠杆率的变化有关。未来这种情况是否会加剧，取决于今年货币政策要不要进行适度转向，如果不转向，这些问题肯定会继续，会导致中长期更大的经济金融风险





对于市场而言，央妈不会轻易放话，而21年初，两会前这个非常重要的时间点传出转向的口风很可能就意味着货币政策收紧的预期要落地。





当然，我们在午评中也说了，能够吹风收紧，本质上还是凸显了我国在本轮全球因为疫情的衰退中，真的是做的太强势，经济复苏已经步入正轨，这才是货币政策逐步退出的重要基础。





但易行长盘后的这个表态，显然应该被视为针对早间消息的一次更加官方的矫正。





所以，，，这事儿就尴尬了。大当家肯定是不会错，那早间这个表态又是什么意思呢？究竟是仅代表个人，还是官方的吹风？还是某些尚在研究的政策动向？可能当事人和报道的媒体，都没想到，这一篇报道之下，直接给创业板做了个黄昏星。





真棒。借同事一句话——央妈出门都不带打草稿的吗？





这其实还是之前讲过的问题。我们的市场发展太快，快得超出了很多人的认知范畴。快得让他们不知道自己的一句话或者一篇报道就能造成巨大的影响。





这和之前某社怒批茅台有异曲同工之妙。哦对了，今天好像又站出来开始怼新能源汽车。





其实站在一个从业者的角度去讲，所谓的资本市场，应该如何真正的界定所谓泡沫的问题呢？股市炒作的本身就是预期。总不能所有超出现有业绩范畴的炒作都是泡沫就应该泼冷水吧？毕竟，连茅台这种基本面如此强劲的公司都能被拎出来反复鞭尸。





诚然，汽车行业确实是吹的比较厉害，前有蔚来出来大吹固态电池！中有广汽集团吹8分钟充电～跑1000公里！昨天恒大总裁吹牛说中国汽车超越欧美汽车。毕竟，恒大许老板造车的进度可能还不如贾老板，至少贾老板的ppt已经做出来了。





但，我们还是那个观点，行业有涨有跌，过热之后降温是合理的，不要神话某个行业，也不要妖魔化某些预期。





市场需要需要的不是“热心”而是“专业”。

市场需要需要的不是“热心”而是“专业”。

市场需要需要的不是“热心”而是“专业”。





因为对于很多热心的外行权威人士来说，所谓的泡沫，所谓的过度炒作，所谓的过热，不过是自己踏空之后的愤懑罢了。





所以，我们的市场还会继续在改革中高速的成长，希望我们的媒体和相关的无关机构，也能够快速成熟起来。





对于市场，我提醒大家注意一点，沪指的背离在进一步坐实，创业板的高位黄昏星，也存在调整的需求。方向当然不改，但是短期要注意节奏





尤其是纯粹以卖惨为卖点的股票——





【兴齐眼药】昨天追高打板的人，今天黯然销魂饭；





【永吉股份】昨天追逐高标的人，今天手慢者，又要计提明天的跌停；





【深华发A】、【爱施德】周五顶一字板或打板的人，3天浮亏已经超过30%；





大家还是要分清楚，谁是真正的主线。