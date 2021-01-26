几个信号需要大家特别重视





一个是央行再一次释放了货币收紧信号——央行货币政策委员会委员马骏表示，有些领域的泡沫已经显现。去年我国几个主要的股市指数都大幅上升，接近30％，在经济增速大幅下降的情况下出现如此牛市，不可能与货币无关。另外，近期上海、深圳等地房价涨得不少，这些都与流动性和杠杆率的变化有关。未来这种情况是否会加剧，取决于今年货币政策要不要进行适度转向，如果不转向，这些问题肯定会继续，会导致中长期更大的经济金融风险





央妈通常不会轻易放话，在最近几次口风明显开始涉及货币收紧的问题。当然这要一分为二的看。我认为一方面确实是有防范风险的意识，这个没什么好说的，经历了2016年那一拨疯熊之后，监管层明显对于风险的理解更加成熟。但毫无疑问对于市场是压力。





但另一方面，货币政策的吹风，本质上还是凸显了我国在本轮全球因为疫情的衰退中，真的是做的太强势，经济复苏已经步入正轨，这才是货币政策逐步退出的重要基础。基本面的复苏如果是确实的，那么货币收紧仅仅会影响速度，不会影响方向。这一点我觉得大家也要心里有数。





热点板块方面同样开始有不一样的声音，新华观点：警惕新能源汽车行业浮夸炒作风。新华社站出来喷新能源车。虽然某社在某些领域的专业性实在是一直令人震惊。





但汽车行业确实是吹的比较厉害，前有蔚来出来大吹固态电池！中有广汽集团吹8分钟充电～跑1000公里！昨天恒大总裁吹牛说中国汽车超越欧美汽车。毕竟，恒大许老板造车的进度可能还不如贾老板，至少贾老板的ppt已经做出来了。





我们还是那个观点，行业有涨有跌，过热之后降温是合理的，不要神话某个行业，也不要妖魔化某些预期。市场需要需要的不是热心而是专业。





至于今天的市场调整，毫无疑问和消息面的承压有关系。注意一点，沪指的背离在进一步坐实，创业板的高位黄昏星，也存在调整的需求。方向当然不改，但是短期要注意节奏