股灾式的牛市，你见过没？





指数不断创新高，看似繁荣，其实是股灾。今天下跌是3200家，上涨只有900家，而涨幅不过3个点的占了600家，两市场共4200家，有赚钱效应的不过300家，跌停是38家。现在如果没真技术及强大的心理素质的话很可能分分钟就会被市场淘汰。





很多人把这种市场的走势，归结为抱团，似乎是一种资金主动寻求的结果。但实际上，看过我们周末长文的朋友会知道，A股历史上的四次抱团，并不是资金主动寻求，而是客观需求下催生的必然——





由于机构投资者具有定期业绩考核机制、排名压力、产品发行运作机制以及相似的真·价值投资理念，导致机构投资者总是会识别发现业绩增速最高的板块并逐渐调整到集中持股，所以只要某个行业出现了明显的高增速，那么抱团几乎就是必然结局。





既然抱团随着某个行业的高增速出现，那么是否意味着行业出现拐点，抱团以及相对应的行情就将进入顶部呢？就如同我们梳理历次抱团行情，发现的每一轮大抱团大约都形成了13个季度左右的周期规律一样？





我们认为大家可能要对本轮行情更高看一眼。





咱们之前讲过很多次市场分化是必然结局。毕竟，即便以发达市场的经验来看，在加速上市和强化退市的双重压力下，非核心资产的价值只会不断被摊薄





所以大家看到美股所谓十年牛市，实际上本身就是高度分化下，20%甚至更少数标的的牛市





简单地说，发的股票越多，缺少稀缺性的品种就越不值钱，退的股票越多，缺少稀缺性的品种就越多风险。与之相对应，反而是已经跑出明显的行业壁垒的龙头品种，价值会在其他标的的衬托中形成溢价。这就是所谓的核心资产牛市。





A股的历次牛市行情，大多数是纯粹的流动性推动的行情，因此每一次都形成了普涨，鸡犬升天。

A股的历次抱团行情，则全都是纯粹的高增速推动的行情，因此每一次都集中在行业，也止步于行业。





唯有此次行情，流动性的泛滥，伴随着机构比例的前所未有提高，伴随着A股改革的不断推进，伴随着注册制+退市新规的落地。





因此，我们在去年注册制实施前，就反复讲过——分化才会是本轮行情的真正面貌。





所以，看上去是股灾式的牛市，很可能这就是未来A股的常态。





所以，听上去抱团会因为增速的拐点而走向终结，但未来的A股很可能就是以抱团接替抱团的板块交替上涨，甚至谈不上轮动。





所以，过去期待牛市，然后闭着眼睛赚钱，而今次起，缺少个股上的精研，会真的成为股灾式牛市的牺牲品。