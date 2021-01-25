白酒、新能源继续领跑盘面。抱团延续，其实周末我们在长文里面已经做出过比较全面的解读。





从A股的历史上看，07年之后出现过4次非常著名的“抱团”。





2007Q1-2010Q1 抱团金融 持续13个季度；

2009Q3-2012Q3 第一次消费抱团 持续13个季度；

2013Q1-2016Q1 抱团信息科技 持续13个季度；

2016Q1-当前 第二次消费抱团 已经持续了13个季度；当然，如果从2017Q1算正式开始抱团，目前只持续了10个季度





很多人质疑抱团的存在，我们认为这种分歧主要是屁股决定脑袋的问题，从机构投资者本身的属性来看，出现抱团是一种非常正常，甚至可以说是某种必然——由于机构投资者具有定期业绩考核机制、排名压力、产品发行运作机制以及相似的真·价值投资理念，导致机构投资者总是会识别发现业绩增速最高的板块并逐渐调整到集中持股，所以只要某个行业出现了明显的高增速，那么抱团几乎就是必然结局。





而我们从历史上看，抱团的瓦解往往不是一蹴而就的，从A股的历史上看，每次抱团真正瓦解前，会有1-2次假摔，但假摔后一旦确认了业绩趋势资金又会重新抱团，甚至并比上一次更加坚定，因此，抱团板块的超额收益每一次假摔后都是加速上行的。





而今天看，白酒在质疑中的不断走高，本质上就是这种情况最好的演绎。当然，后续抱团品种还能有多大的高度，我们也会在后面进行详细的跟踪解析。





其实多说一句，对于科技股而言，这个周末不太好过，大基金减持，美国337调查。但其实周一看市场走得并不太弱。





其实以兆易创新为例，之前 19年12月20号 和2020年6月12号 都有过大基金减持，短期内有一定影响，拉长周期影响不大。所以最根本的问题，还是要根据自己的风险承受能力，制定短期的止盈止损策略。





从基本面上看，国产芯片产业景气周期向上，但拜登上任第一天对中国的“态度”并不友好，因此“科技战”还将继续，股价的波动有可能比较大，所以做差价、设好止盈止损非常有必要！