指数小调整，创业板大HAPPY，然后两市超过3000家上市公司收跌。。。。





A股的魔幻并不仅仅是在今天盘面，而是这一周都堪称魔幻，主板创业板指数纷纷在周内创了新高，然后个股呢？





周一普涨，周二大跌，周三周四个股反弹，周五个股大跌





每天看盘面的感觉就是在现场直播反复横跳，如果是跑的快的还能有点钱赚，跑的慢的基本是坐山车或者还有亏损





尤其像今天，大涨的创业板指数背后，基本上就是前10大权重的暴力助推，总市值前20的创业板巨头们，只有四家是小绿。而总市值最小的30家里面，则仅仅只有一个是红的。





瞬间觉得，2021年元旦之后，A股变得更加人性化了。知道大家选股不易，所以干脆来了个傻瓜版的上涨逻辑。之前是以大为美，现在就是以巨无霸为美。什么市盈率、市净率、市销率，什么增长率、利润率、股息率，什么高估、低估、金针菇，都滚一边去。





动动手指做一下市值排行，然后闭着眼睛买就行了。谁市值大就买谁。





这种玩法，也挺逗的，相当于你天天给马云钱，还问他，你还缺钱不？我家里还能攒出一万块，一并支持你！





当然了，龙头溢价这种话我自己也经常说，但眼下的市场除了局部的热点之外，确实有一点过于极端。我认为更多的是资金意志分化之后的一种极端情绪的体现。





当然了，如果单纯从K线出发，我们认为行情到目前为止没啥大毛病，连续拉高之后的回踩是合理的正常行为。但需要注意一点，在昨天的新高之后，市场已经在日线级别形成了极端明显的顶背离形态。这个技术形态在60分钟更加显著。





这意味着，留给市场纠结的时间窗口并不多。如果接下来几天没有办法快速引爆市场形成强势上攻，进行技术层面的修正，那么顶背离和MACD转弱的压力最终会反馈在盘面上，形成真正意义的调整。这才是大家需要注意的。





从历次行情的模式来说，热点形成，热点扩散，分化，衰竭，这是四个必然的过程。这个阶段看，题材的模式已经逐渐由三转四，这是需要大家特别注意的。





当然，我们说的日线级别的压力并不意味着整个春季攻势的终结，而是说由此可能形成周级别的调整，对于投资者而言，即便真的形成调整也不是坏事，我们认为21年的行情不会太差，而下跌既是进场机会。