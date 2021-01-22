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一则消息引爆市场担忧

(2021-01-22 11:31:06)
转载
早上看，有一个被很多朋友忽略的消息。

上交所公告，于2021年1月22日10:15-11:30暂停鹏华创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金（证券代码：501205）、鹏华创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金（证券代码：501205）、易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金（证券代码：501203）等5只封闭基金交易业务。

这几只基金，都是刚结束封闭期，进入开放式可自由申赎的状态，但看看净值变动情况，都是涨停板高溢价，基金净值变动比股票还疯狂。

这个时间点，监管层暂停交易，当然是和之前所有小黑屋的操作一样，是给这几只基金进行风险控制，但市场对此的理解显然扩大了监管意图，解读为了意图降温。这也是今天股指小幅调整，交投情绪略显低迷的主要原因之一。

当然了，如果单纯从技术出发，我们认为行情到目前为止没啥大毛病，连续拉高之后的回踩是合理的正常行为。但需要注意一点，在昨天的新高之后，市场已经在日线级别形成了极端明显的顶背离形态。这个技术形态在60分钟更加显著。

这意味着，留给市场纠结的时间窗口并不多。如果接下来几天没有办法快速引爆市场形成强势上攻，进行技术层面的修正，那么顶背离和MACD转弱的压力最终会反馈在盘面上，形成真正意义的调整。这才是大家需要注意的。

从历次行情的模式来说，热点形成，热点扩散，分化，衰竭，这是四个必然的过程。这个阶段看，题材的模式已经逐渐由三转四，这是需要大家特别注意的。

当然，我们说的日线级别的压力并不意味着整个春季攻势的终结，而是说由此可能形成周级别的调整，对于投资者而言，即便真的形成调整也不是坏事，我们认为21年的行情不会太差，而下跌既是进场机会。

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