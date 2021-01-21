大盘继续强势，创业板是再次突破新高，成交量再破万亿，北上加速扫货。市场一派欣欣向荣。但是实际上从个股上面看，A股题材方面的赚钱效应有所放缓。市场的风格再一次转向龙头品种。





题材这边尤其在宜宾纸业，路畅科技见顶之后，资金的投机开始加速进入防守状态。反而大市值股再次发力，TCL，比亚迪，东方财富，隆基股份等千亿市值大盘股集体拉伸，指数想不涨都难。





这也就造成了，盘面上明显的二八分化——虽然跌停板只有5只，但是2000只个股下跌。





从市场的角度来说，其实我认为不难理解，之前给大家讲过，小票的炒作也好，港股的炒作也好，本质上首先都是源于市场对于大票估值的分歧。





但是第一，大票回落之后分歧会再次趋于统一，并且囚徒博弈之下会让这种趋向变得更快更早。

第二，增量仍然不停地进入市场，那么流动性推动下的龙头溢价就会让核心资产一定程度上无视估值的问题。





所以，目前的市场我们一再提示大家，一定要把握好龙头品种的进场机会。至于持股有盈利的朋友，则设置好止盈位即可。





消息面，很多人将今天的上涨归结于拜登的就职演讲。





当地时间1月20日，在约2.5万名国民警卫队员护卫下，拜登在华盛顿正式宣誓就任美国第46任总统。拜登就职演说有几个要点：承认美国被“深刻撕裂”，呼吁“团结”；新冠疫情下美国正经历“危险冬天”，为逝者默哀，将积极抗疫；将打击美国政治极端主义、排外主义和国内恐怖主义；拒绝“美国孤立”，将修复与盟友关系，与世界再次建立“良好联系”。





拜登此前表示：“这是我给美国以外的人们传达的信息：美国经历了考验，我们因此变得更加强大。我们将修复我们的联盟，并再次与世界接触。”报道称，拜登承诺要改变前任的孤立主义政策。拜登随后说道：“我们将引领，不仅是以我们的力量为范例，还要通过我们作为榜样的力量。我们将成为和平、进步与安全的有力和值得信赖的伙伴。”





很多人看了睡王的演讲，觉得中美关系已经度过了最艰难的时刻。甚至认为这个上任是真正的红利。





我说，我们要记住教训。永远不可以将自身的发展机遇，寄托于对手的仁慈。





11月份，CFR上登过拜登以后执政的措施，内容很多，我重点摘录针对中国的内容大致如下





1. 中国违反贸易规则，不公正补贴中国公司，歧视美国公司且窃取知识产权，但是特朗普的关税战对贸易“不稳定”而且“自欺欺人”，因此应当针对性报复，呼吁建立盟国统一战线。





2. 反对第一阶段达成的贸易协定，称增加美国农产品购买不会解决不公平问题。





3. 要求中国提高关于冠状病毒的透明度





4. 人权问题





5. 承诺在亚太部署海军，加深和澳大利亚，印尼，日本，韩国等国家的联系。





6. 支持加入TPP来遏制中国影响力





当然，这不是睡王自己披露的执政方针，仅仅是美国知名智库——对外关系委员会做出的预判。但从这份预判上，至少能够看出，美国国内的专家，普遍认为拜登会延续民主党一贯的对华政策。尽管这些当下还没有说。





所以要我说，拜登的上任，如果说真的存在什么利好，只能说是“他的政策路线更清晰，更加合乎逻辑和可预判”。但这并不意味着中美在已经撕破脸后，还能重回昔日旧梦。说实话，中美也不存在什么昔日旧梦。





A股现在的最核心利好，就是增量。所以别看别的地方，也别怀疑。



