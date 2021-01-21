当地时间1月20日，在约2.5万名国民警卫队员护卫下，拜登在华盛顿正式宣誓就任美国第46任总统。拜登就职演说有几个要点：承认美国被“深刻撕裂”，呼吁“团结”；新冠疫情下美国正经历“危险冬天”，为逝者默哀，将积极抗疫；将打击美国政治极端主义、排外主义和国内恐怖主义；拒绝“美国孤立”，将修复与盟友关系，与世界再次建立“良好联系”。





拜登此前表示：“这是我给美国以外的人们传达的信息：美国经历了考验，我们因此变得更加强大。我们将修复我们的联盟，并再次与世界接触。”报道称，拜登承诺要改变前任的孤立主义政策。拜登随后说道：“我们将引领，不仅是以我们的力量为范例，还要通过我们作为榜样的力量。我们将成为和平、进步与安全的有力和值得信赖的伙伴。”





很多人看了睡王的演讲，觉得中美关系已经度过了最艰难的时刻。甚至认为这个上任是真正的红利。





我说，我们要记住教训。永远不可以将自身的发展机遇，寄托于对手的仁慈。





11月份，CFR上登过拜登以后执政的措施，内容很多，我重点摘录针对中国的内容大致如下





1. 中国违反贸易规则，不公正补贴中国公司，歧视美国公司且窃取知识产权，但是特朗普的关税战对贸易“不稳定”而且“自欺欺人”，因此应当针对性报复，呼吁建立盟国统一战线。





2. 反对第一阶段达成的贸易协定，称增加美国农产品购买不会解决不公平问题。





3. 要求中国提高关于冠状病毒的透明度





4. 人权问题





5. 承诺在亚太部署海军，加深和澳大利亚，印尼，日本，韩国等国家的联系。





6. 支持加入TPP来遏制中国影响力





当然，这不是睡王自己披露的执政方针，仅仅是美国知名智库——对外关系委员会做出的预判。但从这份预判上，至少能够看出，美国国内的专家，普遍认为拜登会延续民主党一贯的对华政策。尽管这些当下还没有说。





所以要我说，拜登的上任，如果说真的存在什么利好，只能说是“他的政策路线更清晰，更加合乎逻辑和可预判”。但这并不意味着中美在已经撕破脸后，还能重回昔日旧梦。说实话，中美也不存在什么昔日旧梦。





回到盘面上来说。超跌是最大的属性，即使今天最强的稀土题材，也就北方稀土，盛和资源，五矿稀土不算超跌，其余也都是超跌加身。





A股现在的最核心利好，就是增量。所以别看别的地方，也别怀疑。