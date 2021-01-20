今天成交额只剩下9153亿了，创业板却大涨3.9%，北上资金净流入深市47亿，港股在南下资金继续涌入的情况下再次收涨，其实上涨的还是少数股票，港股的抱团比A股还要严重。A股仍然是主战场





昨天和大家讲过，港股上涨的本质，是A股的流动性外溢，而不是说自身有多么优秀，所以本着操作的原则，真的是不需要眼红什么港股的行情。尤其目前看，连续两波高潮之后已经开始有退潮的迹象，所以盲目的追高可能真的不如就守住A股最懂的一亩三分地合适。





其实从历史上AH股折价的情况是长期存在的，至于原因，本质上并不是A股多么畸形，而更加直接——就是港股其边际流动性的相对欠缺，以及对部分传统行业的低偏好。说白了——行业不受待见，买了怕卖不出去。





港股并不是没有强势股，外资也并不是对于所有的港股进行打压，真正一贯性的被讨厌的都是周期股和传统产业，只不过相比于美股，在港股由于流动性的天然缺失，折价更为明显。





与之相对应的，大家喜闻乐见的科技独角兽们，比如腾讯、美团、小米、京东、阿里、网易，奶粉巨头飞鹤、教育板块等代表新兴经济方向的优质头部公司过去一年涨幅非常明显，这一点和美国市场对科技股的偏好可以说如出一辙。所以你说港股便宜，我觉得本质是掩耳盗铃，说到底，真正的原因应该是大陆钱多，这种炒作模式，和超跌股反弹如出一辙。





所以大家看今天市场其实更能理解目前的状态。





市场目前表现出的情绪非常割裂，一方面是毫无疑问针对大票的抱团在估值和股价双双进入历史高位之后，开始松动。但另一方面，出逃的资金选择了两种完全不同的路径进行重新操作。





其一，就是小票，这几天创业板以及题材股的暴涨本质上就是资金移仓之后的选择。而从选择上看，市场尤其还是青睐小票里面的白马。像今天创业板权重全线暴涨，欧普康视暴涨20%，宁德时代涨逾7%，金龙鱼等创业板权重齐涨。而且这种上涨并不是今天才刚刚开始的。





其二，是超跌股。从今天的涨停股来看，几乎所有的连板都是超跌股，这就有点当初不求最好但求最贱的低价股炒作逻辑了。





市场的这两种路径割裂，反映出的我认为本质还是一个矛盾——“钱太多”与“小票容纳不了这么多钱”的矛盾。这个矛盾其实就是港股近期上涨的本质。





所以归根结底，市场对于超跌股的炒作，并不是因为其拥有更大的机会，而仅仅是在小票龙头无法容纳资金之后的退而求其次。





从这个角度来说，市场的风格并没有真正的变化，而仅仅是容量有限的情况下退而求其次。如果从这个角度出发，其实大家就更容易理解，究竟是哪些品种后续会拥有更强的持续性。同样面临调仓需求的投资者，应该很容易想明白，我们目前需要关注和规避的是哪类品种。