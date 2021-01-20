早盘两市分化，创业板权重全线暴涨，欧普康视暴涨20%，宁德时代涨逾7%，金龙鱼、东方财富等创业板权重齐涨。





市场目前表现出的情绪非常割裂，一方面是毫无疑问针对大票的抱团在估值和股价双双进入历史高位之后，开始松动。但另一方面，出逃的资金选择了两种完全不同的路径进行重新操作。





其一，就是小票，这几天创业板以及题材股的暴涨本质上就是资金移仓之后的选择。而从选择上看，市场尤其还是青睐小票里面的白马。所以我们看到创业板权重走出近期非常亮眼且稳健的上涨。





其二，是超跌股。从今天的涨停股来看，除了华阳集团，现在所有的连板都是超跌股，这就是目前的规律，换言之如果你的股票不够超跌就失去了辨识度，昨天的老妖集体反抽，今天星期六、豫能控股、供销大集，省广集团早就见鬼了，反而是ST金刚石二天涨了30几个点





最明显的是前面总龙头天山生物却没有表现，但只要一看走势就知道天山生物确实没有ST金刚石跌得多，超跌的本质现在已经演变成谁跌得我谁更有前途，当然市场炒作都是一阵风，趁现在风还在就一路顺风。 临近午盘，上证翻绿，超跌地产股云南城投却跌停拉红，一带一路的中铁装配也逆势拉出新高，这票也上午晋西车轴也是异动最明显的二个票，创业板的弹性也显示出来了，一下成为一带一路最高涨幅的个股。





市场的这两种路径割裂，反映出的我认为本质还是一个矛盾——“钱太多”与“小票容纳不了这么多钱”的矛盾。这个矛盾也同样反映在港股近期的上涨中。





但归根结底，市场对于超跌股的炒作，并不是因为其拥有更大的机会，而仅仅是在小票龙头无法容纳资金之后的退而求其次。





从这个角度来说，同样面临调仓需求的投资者，应该很容易想明白，我们目前需要关注和规避的是哪类品种。