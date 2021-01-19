港股这几天的连续上涨，让很多朋友表示很不适应。中国移动，腾讯控股，中芯国际H股和美团蒸蒸日上；而宁德时代，贵州茅台，恒瑞医药和三一重工们的走势则“江河日下”连续调整。A股这边，沪指成交量大幅度萎缩





该如何正确理解目前市场的再一次分化呢？A股的上涨是否就此结束？我认为大家对目前的市场没必要过度的担忧。





今天市场整体的情况，A股的调整主要集中在高位股，特别是前期抱团的白酒、光伏、锂电池以及面板，TCL集团、公牛集团、长春高新、赣锋锂业、美的集团、立讯精密，宁德时代等等，这些都是最近抱团的高位；





而白酒则是源于机构减持的消息。





反而，超跌小盘股迎来了踹息的机会，昨天高潮后今天再接着大涨，连板接力达到了近期的一个高潮，宜宾纸业9连板、路畅科技科技6连板，南国置业5连板、创业板日月明4连板20cm。





这种高低切换以及权重与题材股的轮动，我们认为大家真的没必要过分的解读，反而应该是习以为常的A股惯例。





港股的上涨不是一个独立事件，甚至港股的上涨不仅仅取决于港股，而是三个因素共同作用的结果。





第一是内地入市资金爆炸性增长；

第二是港股去年表现不佳呈现了相对的低位；

第三是郭树清关于香港在中国经济发展的每个阶段都发挥了不可替代的作用的表述，表明了官方对于香港的态度





这三个层面的环环相扣，第一点提供了资金外溢的基础。第二点叠加目前国内白马股的历史高位估值，构成了资金外溢的原动力。第三点成为了是资金敢于大比例入港的根基。而如果我们认为这个大比例南下投资港股的背后，体现了某种国家意志，那么换个角度去思考，也就意味着HK的问题已经被解决了。





往A股本身看，小票的启动其实也与前两个原因有关——因为白马股已经进入了绝对意义上的历史高估值，所以新发行的基金没有动力进行白马股的大比例追高。于是小票出现上涨，本质上就是源于白马高位和新资金不能停，这两点的共同作用。但毕竟小票没有办法承载这么多的机构资金，同时机构资金出于安全和交易的考量也不可能梭哈小票，因此寻找新的投资方向就是必然结局，这里面去年跌了一年的港股就成了最好的选择。





对于国内投资者而言，港股的上涨不用眼红，虽然很多朋友没有开通港股交易权限，但一方面是可以找找etf购买，另一方面港股的上涨本质还是内地资金的入市热情，这种热情不改变，最终回归A股市必然趋势。





而对于高位回调的白马而言，市场对于白马股的判断停留在业绩和估值的合理上，但如果未来储蓄搬家、险资入市、养老金年金外资的涌入不停，那么这些长期资金的加持下，是否龙头本身应该享受更高的溢价？





而对于宇宙总龙头的茅台而言，今天的消息更加不需要过度解读，我们了解到，资管集团旗下的美洲基金-欧洲亚太成长基金(American Funds——Europacific Growth Fund)持有贵州茅台7161704股，仅仅是较三季度末的7611804股，减少5.9%。 在茅台股价估值已经双双历史最高位的情况下，这种调仓是非常合理的。但同时，这种调仓与中长期继续看好茅台并不冲突





至于市场会有如此巨大的波动，我们只能感叹，树大招风





而成交上面对于很多投资者产生的焦虑，是资金不愿意继续追高位的白马蓝筹股，所以演变成了小票行情，而如果仅仅是以小票行情这个出发点，那么成交少一点问题不大



