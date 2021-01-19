权重搭台小票唱戏，这个轮动基本上是A股的常态，所以没什么太特殊的问题。





很多人注意到港股这两天的暴涨。认为A股资金转战港股会怎么怎么样。我觉得这里有必要给大家解读一下。





港股的上涨不是一个独立事件，而是三个因素共同作用的结果。





第一是内地入市资金爆炸性增长；

第二是港股去年表现不佳呈现了相对的低位；

第三是郭树清关于香港在中国经济发展的每个阶段都发挥了不可替代的作用的表述，表明了官方对于香港的态度





这三个层面的环环相扣，第一点提供了资金外溢的基础。第二点叠加目前国内白马股的历史高位估值，构成了资金外溢的原动力。第三点成为了是资金敢于大比例入港的根基。而如果我们认为这个大比例南下投资港股的背后，体现了某种国家意志，那么换个角度去思考，也就意味着HK的问题已经被解决了。





往A股本身看，小票的启动其实也与前两个原因有关——因为白马股已经进入了绝对意义上的历史高估值，所以新发行的基金没有动力进行白马股的大比例追高。于是小票出现上涨，本质上就是源于白马高位和新资金不能停，这两点的共同作用。但毕竟小票没有办法承载这么多的机构资金，同时机构资金出于安全和交易的考量也不可能梭哈小票，因此寻找新的投资方向就是必然结局，这里面去年跌了一年的港股就成了最好的选择。



