今天是普涨行情，指数没怎么动静，但是个股方面涨的爆炸，超过百只个股走出涨停。很多人说为什么又是个股和指数的割裂行情。其实本质还是大量前期高位的都是白马权重，这些高位白马股的调整未结束，拖累了指数。





但是大A的向上是没有第二条选择的。





毕竟从消息上看，今天又是四家基金爆卖，合计超过了1600亿。这种增量的规模只能说是疯狂。就像咱们上周说的，增量不止行情不休。但提醒一句，每次基金爆卖往往都紧随其后就是政策拐点，理论上监管还是不希望市场过于疯狂的。所以操作层面至少大家要慎重对待追高的操作，同时要设置好止盈位，随时应对突发情况。





入市资金的爆炸性增长，同时开始产生外溢效应。在国内大量白马估值进入历史新高之后，机构开始明确的出现转战港股的味道。南向资金净流入达200亿元，创港股通开通以来新高，已经连续10日突破100亿。





港股的爆发至少三个层面上看是环环相扣的。第一是内地入市资金爆炸性增长，第二是港股去年表现不佳呈现了相对的低位，第三是郭树清今天关于香港在中国经济发展的每个阶段都发挥了不可替代的作用的表述，表明了官方对于香港的态度





这三个层面的环环相扣，最终是资金敢于大比例入港的根基。而如果我们认为这个大比例南下投资港股的背后，体现了某种国家意志，那么换个角度去思考，也就意味着HK的问题已经被解决了。





A股这边，最大的刺激是特朗普政府吊销英特尔对华为出口许可，刺激了半导体科技股的集体爆发





我现在是真的很好奇，这老小子最后下场是什么。临下台前这么拼了命的搞，如果不是因为他自己坚信这种搞法有用，那阴谋论的讲，就只有一个可能：替拜登做黑手套，来达成下台后不被政治清算的目的。毕竟国会事件已经明确是过线了。毕竟两党都想搞中国，毕竟睡王可能不想自己干这种脏活。





所以，谁知道呢。





今天，国家统计局介绍：2020年，国民经济运行稳定恢复，经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期。初步核算，全年国内生产总值1015986亿元，按可比价格计算，比上年增长2.3%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%，四季度增长6.5%。





确实是可喜可贺，尤其在疫情和地产管控的双重作用下。这个成绩毫无疑问是今年主要经济体中的翘楚。还能说什么呢，制度优势很重要。这才是在最严峻的时刻，让一个国家有能力有决心去寻求最优解的基础。





我们来算算在疫情肆虐情况下这个数字意味着什么





中国GDP：1015986亿人民币*0.1448=15.3468万亿美元，根据IMF曾预测：2020年美国经济或将实际“缩水”4.3%，美国GDP：21.37万亿*95.7%=20.81万亿美元。这个差距确实是在进一步的缩小。眼下看中美两国占到全球的经济比重超过40%了，缺少科技爆炸带来的生产力革命，那么存量市场的争夺就是必然结局。这才是中美对峙的本质。





只不过，美国的想法是干掉一切竞争对手，自己独占存量市场。而中国这几年不断对发展中国家进行的大规模援建，本质上是希望在存量市场激发新的增量。这两种路径究竟谁才是符合更多的人类的利益，一目了然。





当然，看总量意义不大，人均下来，我们虽然今年可能会迈入中高收入国家，但房价、基尼系数等问题又是老生常谈。只能说革命尚未成功，同志仍需努力。





对于A股来说，就算再独立，必然还是要体现经济的增长，因此我们对于A股的方向不担忧。