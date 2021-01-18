今天，国家统计局介绍：2020年，国民经济运行稳定恢复，经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期。初步核算，全年国内生产总值1015986亿元，按可比价格计算，比上年增长2.3%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%，四季度增长6.5%。





确实是可喜可贺，尤其在疫情和地产管控的双重作用下。这个成绩毫无疑问是今年主要经济体中的翘楚。还能说什么呢，制度优势很重要。这才是在最严峻的时刻，让一个国家有能力有决心去寻求最优解的基础。





我们来算算在疫情肆虐情况下这个数字意味着什么





中国GDP：1015986亿人民币*0.1448=15.3468万亿美元，根据IMF曾预测：2020年美国经济或将实际“缩水”4.3%，美国GDP：21.37万亿*95.7%=20.81万亿美元。这个差距确实是在进一步的缩小。眼下看中美两国占到全球的经济比重超过40%了，缺少科技爆炸带来的生产力革命，那么存量市场的争夺就是必然结局。这才是中美对峙的本质。





只不过，美国的想法是干掉一切竞争对手，自己独占存量市场。而中国这几年不断对发展中国家进行的大规模援建，本质上是希望在存量市场激发新的增量。这两种路径究竟谁才是符合更多的人类的利益，一目了然。





当然，看总量意义不大，人均下来，我们虽然今年可能会迈入中高收入国家，但房价、基尼系数等问题又是老生常谈。只能说革命尚未成功，同志仍需努力。





对于A股来说，就算再独立，必然还是要体现经济的增长，因此我们对于A股的方向不担忧。





早盘市场震荡反弹。板块方面，化纤行业、航天航空、造纸印刷、船舶制造、装修装饰、煤炭、有色金属、化肥行业、包装材料、塑胶制品等涨幅居前，民航机场、保险小幅回调；题材股方面，降解塑料、稀土永磁、高送转、氟化工、第三代半导体、中芯概念、彩票概念、航天概念、石墨烯、股权转让等涨幅居前。



