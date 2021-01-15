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茅台深V，暴露了三层信号

(2021-01-15 18:42:20)
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不少朋友看到深V松了一口气，我们的观点不变，注意高位股风险，后续盘中的波动会继续加大。

中午跟大家讲了讲茅台的问题。武林盟主贵州茅台的这个深V，看上去波澜不惊，但实际上是其他二三线品种早已经被杀疯了。

第一，茅台的下跌当然不是啥好事，武林盟主，市场绝对的龙头老大，没有之一，它都顶不住，其它的可想而知，因此，今天上午盘面血流成河……

第二，从另一个角度来说，我们中午也讲了，茅台的大跌不需要过度的恐慌。贵州茅台都大跌了，市场也快稳住了，因为最强的龙头补跌了，市场再狂跌的几率不大了。午后看这个回拉还是挺给面子的。

白酒的高位回撤，本质上是估值过高，尤其是在疫情反复的背景下，今年过年的旺季可能又要变成淡季。而这种冲击，首先是行业腰部产品最直接受到影响。这个大家想想都明白，就不再赘述。

也因此，茅台能够拉回来，但其他白酒后续怎么样，还是要打问号。

第三，市场以及茅台午后的回升，本质上还是我们讲过的问题——增量资金买什么。开年两周，公募增量3000亿，这些资金还是要买买买，而真正能够让大资金放心建仓的仍然是核心资产，所以这几天不少大的券商站出来力挺核心资产，确实有他们的逻辑。

A股现在的走势，不是业绩驱动也不是估值驱动，是增量驱动，增量（储蓄、养老金、年金、社保、外资）不停，那么整体的上涨趋势不会结束，只不过新高之后的分歧会加大，盘中的日内波动会加剧。但增量不停，大跌就是买点。

而增量放缓的时候，市场才会再一次回归估值的层面，去分析是否存在高估。那个时候才是真正阶段性顶部出现的位置。

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