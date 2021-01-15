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股王暴跌，如何看待

(2021-01-15 12:33:09)
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调整汹涌而来，这几天提示大家要注意高位股风险，应验了。

武林盟主贵州茅台走出了放量大跌，高位抱团品种，终于在疯狂中走向阶段性高点。怎么看这个问题很重要

第一，茅台的下跌当然不是啥好事，武林盟主，市场绝对的龙头老大，没有之一，它都顶不住，其它的可想而知，因此，今天上午盘面血流成河……指数还能看上去不错，是因为大金融和一众周期股硬撑着，造成了一众指数小幅遮挡的假象。

相比而言，创业板的破位更能够体现出目前市场真实的情绪。对于很多今早走出断头铡的股票，要特别的小心。

第二，从另一个角度来说，茅台的大跌不需要过度的恐慌。贵州茅台都大跌了，市场也快稳住了，因为最强的龙头补跌了，市场再狂跌的几率不大了。从指数层面看，不管是创业板还是主板，目前都是比较合理的突破之后的回踩，只不过今早的下跌，彻底把回踩空间给打开了。

因此，要小心，但是对于中期趋势，没有什么特别值得悲观的。往前看，茅台也出现过单日8%的大跌，但最终我们看到的是公司都稳住了。

对于白酒企业而言，最大的支撑不是股价的技术因素。而是基本面。短期抱团的瓦解，更多的是在交易层面。所以客观看待调整，是最好的选择。

A股的本轮牛市，绝不是一飞冲天型，去年的行情和监管的动作已经充分说明了这一点，所以期待什么只涨不跌鸡犬升天的投资者，还是真的要有所心理准备才行

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