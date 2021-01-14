看一则消息，心疼了一天





据美国白宫网站，特朗普发出最新行政令，要求美东时间2021年11月11日之后，美国投资者需要剥离那些被认定涉军的中国企业证券。之前发出的行政令要求今年1月11日之后，美国投资者不得再购买涉军中国企业的证券。





想想看川皇自己还能蹦跶6天。按照目前的态势，同为共和党以及美国国内重要政治家族的布什家族，已经站出来和川皇做了切割，众议院以232票赞成197票反对，通过了弹劾总统特朗普的决议草案——连6天也不愿意等——而多名共和党议员也只支持弹劾。





哦对了，川皇成为了美国历史上唯一任期内遭遇两次弹劾的总统。





照这个状态，川皇可能连6天都蹦跶不了了，然后他制定了一个十个月——300天之后的针对中国的行政命令。





如果这都不叫高风亮节，那没有人可以称为高风亮节。





川皇这才是“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”。泪目。





讲道理，川总这个号称最懂股市的总统，是真的不了解资本。中国的崛起和增长已经是客观事实。你连毛衣沾都没有按住增长势头（反而对美贸易额去年10月创了历史新高），单纯的让资本不要买中国公司以期望与中国做切割，这个靠谱吗？





要知道，所谓的切割不是买不买的问题，而是离开了中国，美国真的玩不转，像苹果的供应链，为什么这两年有点动静就疯涨？因为供应链第一梯队的供应商真的是无可替代。过去苹果的战略是一供做大头，二供制约一供，三供搅乱价格。这两年随着咱们国内的产能升级和行业整合，供应链头部企业是越来越牛批，三供已经没有生存空间了，甚至眼下我们走访的很多二供企业，订单份额都在大比例的下滑。





说白了，中国制造不是简单的卖血汗，而是真的靠硬实力形成上游垄断。这些美国企业离开了中国制造根本活不了。苹果如此、特斯拉也如此，所有美国制造业的高科技企业都是如此， 所以怎么切割？





单纯的不让买中概股，就是要求美国华尔街资本错过2021年最大的增长风口和大摩钦点的资产避风港。断人财路犹如杀人父母，不跟你玩命？所以川皇这最后一蹦跶，真的是把自己往火坑里送。





泪目。





建国走好。





当然，美股已经不管城头变换的是哪家大王旗了，国内疫情肆虐、国际上变异病毒来袭、一边是睡王频频爆黑料，一边是川皇各种做大死。





然后美股继续天天创新高，俨然人类第九大奇迹





反观A股这边，当然，方向没啥问题，但是高位分化的惨烈程度恐怕超过了很多人的想想。涨停的九十多只，是近期少有的。跌停的四十多只，也同样是少有的。成交量继续超万亿，外资爆买50亿，然后航天军工暴跌5.7%，酿酒暴跌4.1%，看下跌的板块像股灾一样。





其实就是咱们之前讲的问题





高位品种，哪怕是白马，估值也已经是历史新高，所以真正能够继续推动市场上行的就是增量。继续放量，指数和个股就能继续上涨。但短期而言，成交量毫无疑问已经进入一个短期瓶颈。这些因素直接反馈在60分钟上，就是沪指的顶背离和macd死叉。





但一季度的新发基金仍然在拼命进场。开年15只爆款新基首募近4000亿 据说温州开始有人卖房买基金了。按照60%的持股比例，就是2400亿增量。而后续还有更多的待上市基金。这就让资金面形成了一种弱平衡。不是单纯的流出或者流入。





于是这种情况下，市场唯一的结局，必然是高位的剧烈震荡。所以我们反复在提示一定要避免追高，尤其要避免追那种讲故事的高，不然像白酒回调，茅台岿然不动，可三线白酒这种级别的调整，会让你非常难受。





不过继续抱团和买贱仍然是市场的主旋律，中国神车代表的一批中字头的拉升就是如此，神车二连板。





有意思的事，上一次中国中车走出这种暴涨的时候，恰好开启了上一轮牛市





当然了，你说现在的神车，不具备当年重组的爆炸性利好。但是历史的细节往往都是充满了巧合，所以才迷人不是么



