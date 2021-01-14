上午看到两则消息





其一是据美国白宫网站，特朗普发出最新行政令，要求美东时间2021年11月11日之后，美国投资者需要剥离那些被认定涉军的中国企业证券。之前发出的行政令要求今年1月11日之后，美国投资者不得再购买涉军中国企业的证券。





想想看川皇自己还能蹦跶6天。按照目前的态势，同为共和党以及美国国内重要政治家族的小布什，已经站出来和川皇做了切割，众议院以232票赞成197票反对，通过了弹劾总统特朗普的决议草案——连6天也不愿意等——而多名共和党议员也只支持弹劾。





哦对了，川皇成为了美国历史上唯一任期内遭遇两次弹劾的总统。





照这个状态，川皇可能连6天都蹦跶不了了，然后他制定了一个十个月——300天之后的针对中国的行政命令。





如果这都不叫高风亮节，那没有人可以成为高风亮节。





川皇这才是“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”。泪目。





讲道理，川总这个号称最懂股市的总统，是真的不了解资本。中国的崛起和增长已经是客观事实。你连毛衣沾都没有按住增长势头（反而对美贸易额去年10月创了历史新高），单纯的让资本不要买中国公司以期望做切割，这个靠谱吗？





要知道，所谓的切割不是买不买的问题，而是离开了中国，美国真的玩不转，像苹果的供应链，为什么这两年有点动静就疯涨？因为供应链第一梯队的供应商真的是无可替代。这些美国企业离开了中国制造根本活不了。所以怎么切割？





单纯的不让买中概股，就是要求美国华尔街资本错过2021年最大的增长风口和大摩钦点的资产避风港。断人财路犹如杀人父母，不跟你玩命？所以川皇这最后一蹦跶，真的是把自己往火坑里送。泪目。建国走好。





另一则消息是一分为二：1.开年15只爆款新基首募近4000亿 温州人开始卖房买基金了。2.不少基金经理近期调仓 减仓了部分前期涨幅较高的股票





早盘这俩新闻看乐了，基本上一总结就知道这一波调仓又割了谁的韭菜。。。这几天一直和大家提示，高位波动会加剧，现在看都明白了吧。短期市场不会就这么见顶。毕竟增量还在汹涌涌入。但高位剧震在所难免，一定要避免追高，不然像三线白酒这种级别的调整，会让你非常难受。





不过中字头成为今天的擎天保驾之臣，中国神车是真的牛批





有意思的事，上一次中国中车走出这种暴涨的时候，恰好开启了上一轮牛市





当然了，你说现在的神车，不具备当年重组的爆炸性利好。但是历史的细节往往都是充满了巧合，所以才迷人不是么