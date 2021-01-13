指数层面其实可讲的不多——中阳线突破伴随的是缩量，所以市场在今天走出调整非常合情合理，没什么好讲的。。只不过，近期高度抱团极端分化的行情，在上涨中，尚且还能够显露出温柔，一旦出现回撤那么对于散户投资者的友好度就要骤降。





宁德时代，隆基股份，华友钴业，赣锋锂业几只机构抱团的大票今天出现盘中的剧震。原因其实我们之前讲过——大量板块和个股早已经进入估值的历史新高，所以市场的分歧必然加大。分歧加大想要进一步上涨，就需要更多的资金支持。但这几天连续的缩量极大地限制了市场表现空间。





所以缩量背景下，要么是分化的上涨，要么是更加极端的杀跌。今天基本上就是后者。





尤其从强势异动的品种上看，市场今天的涨停股，几乎没有干净利落的。炸板的太多，就算封板的也是只有很小的封单；这也是封单决定态度，早上的航天工程，南方轴承，彩虹股份三个自从早上封死后就再没撤过单也是筹码最稳定的。反观其他，如巨力索具也开过板，更别提那种烂了很多次的板或者开板不封的了，那种封单只有一二千万的指数不跳还好跳了马上就开，更别指望明天还有什么溢价。





有人说压力来自于消息面，确实，央妈公布的12月社融和货币数据不太好看。12月货币供应量M2同比增长10.1%，前值10.7%，预期10.7%。社融规模增量17200亿，预估为21850亿，前值为21343亿。两个最重要的数据增速都显著低于预期。只有新增贷款表现正常，但M1、M2尤其社融降得有点快，说明货币政策开始偏向谨慎！





去年下半年一直在喊宽松货币的退出，狼来了狼来了，最终终于还是来了。央妈的流动性收紧，对于股市而言，会是一个显著压力。





但是这个压力不会再近期就出现。毕竟，新基金如火如荼的发行，险资、社保、年金、外资的涌入，买股仍然是刚需。房地产和理财收益率下滑的背景下，储蓄流向资本市场目前也是大势所趋。





这些增量都会短期对于A股形成实质性支撑，尤其一季度新发基金的建仓需求。





所以当前位置，我认为大家没必要为方向争执，只要宏观环境没有突发的不可知利空，那么方向是目前最不需要考虑的问题。





而真正需要注意的是短期的交易层面。高位的资金开始加速分化，获利了结和新进资金的博弈在加剧，后期市场的日内波动会更加剧烈，这不一定是坏事，但总之大家要做好心理准备