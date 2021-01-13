早盘最重要的消息——央行：12月M2同比增长10.1%低于预期





从央妈最新公布的数据来看，12月货币供应量M2同比增长10.1%，前值10.7%，预期10.7%。社融规模增量17200亿，预估为21850亿，前值为21343亿。两个最重要的数据增速都显著低于预期。只有新增贷款表现正常，但M1、M2尤其社融降得有点快，说明货币政策开始偏向谨慎！





去年下半年一直在喊宽松货币的退出，狼来了狼来了，最终终于还是来了。央妈的流动性收紧，对于股市而言，会是一个显著压力。但是这个压力不会再近期就出现。





毕竟，新基金如火如荼的发行，险资、社保、年金、外资的涌入，买股仍然是刚需。房地产和理财收益率下滑的背景下，储蓄流向资本市场目前也是大势所趋。





这些增量都会短期对于A股形成实质性支撑，尤其一季度新发基金的建仓需求。





但中期而言，后续的宏观数据就必须要多留意了。政策往往不会是立竿见影，但长尾效应和开启的通道，会最终对资本市场产生影响。





从市场整体上看，还是龙头股较强、题材小票较弱，各大指数都是白线在上，黄线在下。但龙头股也在轮动，今天最强的是中字头，中国中车带头强势涨停，成为推动指数盘中反弹的主力。





而前期资金抱团的白酒、新能源汽车、光伏、军工等几条主线，个股分化明显，不少个股出现回调。现在市场进入到龙头股轮动的阶段：资金不再抱团那几条主线，而是在不同行业的龙头之间轮动！早盘两市成交7871亿，明显放量，按照这个节奏，全天成交有望创出本轮行情以来的新高。





高位的资金开始加速分化，获利了结和新进资金的博弈在加剧，后期市场的日内波动会更加剧烈，这不一定是坏事，但总之大家要做好心理准备



