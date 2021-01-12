今日两市低开后震荡高走，早盘军工、白酒等带头大涨，午后天齐锂业、TCL集团带头涨停，随后券商暴拉，东方财富最高涨15%，金融股齐涨，两市全线大涨，沪指涨逾2%突破3600点，创2015年12月以来新高；截至收盘，上证指数涨2.18%，创业板指涨2.83%，深证成指涨2.28%。两市共73只个股涨停，全天成交10903亿，为连续第7天成交额破万亿，外资净买入84.45亿。





市场开始延续极端抱团的行情，白酒再次证明了，趋势中任何调整都是买入点的真理。当然了，之前我们也讲过，就以目前的白酒而言，机构参与是主要力量，所以白酒的头部不会一蹴而就的出现的。即便这里就是高点，也要反复，况且我们认为这里并不是高点，尤其对于一二线品种而言。





比较显著的一个矛盾信号是——量能继续萎缩，但外资今天终于形成了爆买。





一直以来主导A股的外资，这回终于也进入了踏空追高的模式，开始买买买。但与此同时，市场成交虽然连续七天破万，却走出了三连降。不光是沪指层面，创业板也明显能够看到单日成交创了近期的新低。这种分化表明了市场的资金择股在进一步的集中。





从涨跌幅榜单上能够看出来，并不是一个普涨的行情。与之相反，指数高歌猛进的背后，市场1/3的品种下跌，同时更有3/4强的品种，维持在3%的涨幅以下（包括下跌）。真正在今天走出大涨的个股不足700只。分化——才是今天市场真正的底色





不过熟悉我们观点的朋友都知道——注册制和强化退市背景下的强分化格局，以及改革倒逼的核心资产溢价是我们认为A股未来必然的结局。与短期市场的分化相比，我觉得大家更应该关注长期的趋势。





昨晚美股下跌，今日A股港股却走出突破向上的行情！外资继续百亿进场扫货，疯抢中国核心资产股。这是真正国家实力的体现，证明全球资本都在用脚投票。这其中，无限宽松的流动性外溢，是重要的原因之一。大家需要注意一点，A股可能正处于流动性最好的时刻。海外的疫情导致的放水不会轻易结束。而国内一季度的基金发行仍然如火如荼。内外共振之下，A股享受的流动性红利将成为行情非常重要的支撑。





而与之对比国内对于疫情的严防死守，以及大规模疫苗接种的预期都远好于国外，这会成为至少今年一整年，中国经济的保护伞。





而更长久来看，今天美媒曝出的消息——中国的第三艘航母接近完成，第四艘航母开建，造船厂开始扩建。





据了解，上海江南造船厂启动了为期三年的扩建工程，项目包括新的船舶设计和研究中心，额外的车间，制造设施，码头和其他造船基础设施。一些新的造船设施将支持该造船厂的商船建造工作，但也很多设施似乎是为中国海军的航母建造计划服务的。





中国海军的第三艘和第四艘航母将采用全新的设计，称为002型。预计它们将比辽宁舰和山东舰大得多，并且与那些使用滑跃式起飞的航母不同，据报道它们具有电磁弹射器。配备弹射器的航母可以起飞更大，更重的飞机，而这些飞机在起飞时消耗的燃料更少，因此它们可以携带更多的武器，并且可以飞行得更远。据了解，不断扩大的江南造船厂可能暗示着对003型的设计持乐观的态度，如果不是这样的话，中国可能会选择建造第三艘002型。如果003型完成，中国海军将拥有四种不同的航母，这将产生重大的后勤保障和维持运营维护挑战。





要知道，真理永远只存在于火力覆盖范围之内，海军的强势扩编不仅仅带来的军工的爆发，同时也将是未来中国赢得东亚更加和平稳定发展窗口的重要保障。这才是A股真正的长期利好。





最后，分享一个趣闻——证监会2021年1号行政处罚和2021年1号市场禁入决定书已经下发。今年的第一号处罚，给了俩倒霉蛋——熊某、吴某利用196个账户操纵股价，最终亏损3.24亿元。然后村里果断又给了每人几百万的处罚。堪称锦上添花。





消息乐了一下午，按理说，这种恶意操纵个股，动用这么多帐号和资金，本来放在十年前～二十年前，基本上是十拿九稳能成功！可现在呢？不但不成功，还炒成了笑话，这给广大散户朋友一个什么启示呢？很多个股【尤其是中小市值个股】，就算有人操控，也可能涨不上去





未来的市场，择股、择时，一个都不能少。