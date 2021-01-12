美股昨天跌1%，早盘两市低开高走，开盘创业板一度恐慌性跳水跌1%，继续释放恐慌情绪。





昨天大跌的军工股带头反弹，航天电子、航天动力等多股涨停。白酒股大幅反弹，广东明珠涨停，巨力索具、口子窖一度涨停。





其实我们近期在反复提示大家：





第一，高位股追高风险很大，随时可能调整。

第二，中期方向不需要担心，行情不会再这个点位结束。





这两点看上去矛盾，其实是基本的对市场的理解。一个非常重要的数据大家一定要注意，就是流动性。





统计显示，开年以来的6个交易日，至少有14只“日光基”，仅1月11日单日5只爆款产品吸金即超千亿，6天"吸金"超2500亿，资金借“基”入市热情不减。





公募基金是存在明确的持仓比例的，也就是建仓期之后，至少要保持60%的仓位，这就意味着，这至少2500亿增量，会带来至少1500亿买盘。况且往后面看，一季度还要上的明星产品还有40只，增量只要不减退，行情不会轻易言顶。





但只不过，建仓同样不是一朝一夕的事情，所以中期流入的资金预期，不会改变短期火热之后交易热情消退的问题。因此我们才反复强调，对中期有信心的同时，大家要随时留意短期成交的变化，A股如果不能保持放量，那么已经进入高位的品种的盘中波动只会越来越频繁，越来越大幅。





所以大家看到，同样是新能源相关，电解液、隔膜相关的恩捷股份等继续大跌；上游的天齐锂业冲击涨停，钴概念跟风大涨。连续暴跌两天的光伏概念反弹，阳光电源一度涨近10%。





高位资金的调仓和换手很强烈，维持强度需要市场的成交维持放大，如果成交量跟不上，那么短期走一走调整就是正常的。



