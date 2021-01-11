上周给大家强调的观点，本周开始兑现，对于短期过于刚猛的高位股而言，强分化其实从上周后半周已经开始，只不过上证50的强势表演掩盖了盘面上个股的分化节奏。





对于上周后半周，我们最重要的观点，就是量能——只有量能继续维持放大，市场的狂欢才能够延续，一旦量能层面萎缩，必然导致踩踏。





今日两市大幅震荡杀跌，早盘一度探底回升，午后全线大跌，高位票上演跌停潮，金龙鱼一度重挫14%；白酒、养殖、有色、煤炭等板块带头暴跌；截至收盘，上证指数跌1.08%，创业板指跌1.84%，深证成指跌1.33%。两市全天成交12118亿，共41股跌停。北向资金净买入8.94亿。





市场的调整，对于技术层面早已经显露疲态的指数而言，我们认为非常正常，没有太大的意外，60分钟级别周五的拉升已经形成了背离和死叉。所以唯一的问题是调整会以什么姿态呈现。





目前看，主力在沪指仍然在努力维持3527点的平台支撑，这个位置会是明天争夺的关键，如果守住，会是一个横盘整固的过程。如果跌破，极大概率要向下回踩3450的平台支撑。





这两种走势相比较，我个人更青睐于后者，毕竟钝刀子割肉的感觉大家都懂。





对于中长期趋势而言，我觉得没必要过分的担忧。尽管对于拜振华的当选是否真的能够提振中美关系仍然有疑问，甚至目前国际关系领域的权威基本上观点都是短期甚至不排除惯性恶化的可能。但川皇的非理性时期确实是终于结束，这是一个中长期来看最大的利好。





而对于内部而言，去杠杆已经达成，后疫情时代的货币收紧目前看虽然一直在吹风，但是没有真正落地。尤其在全球宽松的背景下，人民币独自收紧的难度还是比较大。





反观A股的资金面，就更不用担心。本周一早间开盘仅1小时，渠道就传来富国价值创造、南方阿尔法发行规模已超募集上限的消息，两只“日光基”已经诞生。今日正式首发的新基金中，南方阿尔法混合募集金额超过210亿元，富国价值创造募集已超180亿，博时汇兴回报一年持有“吸金”过百亿，易方达战略新兴产业和工银瑞信圆丰三年持有基金募集规模也有100亿左右，5只爆款基金半日合计销售约700亿！





当然了，你说这个位置抢进去的基金们会不会成了接盘侠，这个真的不好说，但是至少增量是切实的来了。后续的储蓄搬家、养老金、年金、险资、外资入市之下，走牛是大概率问题。



