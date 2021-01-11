今天大盘冲3600点未果。成交量尚可，但是高位分化已经开始加速了，这个从上周市场的表现就能够看出，针对消费板块的传闻是导火索。虽然市场很快做出了辟谣，但是类似的事情经历太多，只能说无缝不起浪。





但新的资金还在进，所以有些品种砸下来短期还会被拉起，白酒的高点不会在这个点位出现，就和去年的半导体一样，限购之后还是折腾了一个季度。包括以机构为主导的资金，就算是离场，也需要腾挪和时间。所以暂时风险还没那么大。





三大主力只有银行在护盘。另今天抱团股高位的开始分化了，说了只要有人先砸就有人跟，但此时还没大的风险。别去碰就是了。所以也没这么快就攻上去，那春节前又如何能站上去呢？





第一梯队分歧非常大，核心抱团股被锤！但是这能代表核心抱团结束了吗？由于目前第二梯队中还没有较好的业绩预期的股票，所以第一梯队的分歧依然是机会！像茅台，砸下来之后很快今天又拉红了，市场就这么些核心资产，但是面对的的入市资金量又比较庞大，所以必然还是要买买买。





半导体开盘强势上攻，锂电池、有色板块大幅下回调，无人驾驶、汽车整车概念相对强势。军工、光伏板块杀跌，光伏、白酒板块开始调整，临近午间收盘，指数再度下行。





这几天白酒喝多了，市场短暂戒酒了，清醒之后又在开车了。新能源汽车周末消息面利好今天板块大涨。固态电池江苏国信直接一字板买不到。圣阳股份铅蓄电池龙头一字板加速买不到，龙二苏常柴成了市场资金的备胎换手板，也是开盘就开始抢筹。注册制，热点龙头都靠抢，抢到就报团。杂毛偏门根本无人问津啊。结构性牛市！