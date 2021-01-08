早间，疯狂的比特币迎接了阶段性高点。





就在北京时间8日凌晨，比特币价格一度突破40000美元，续创纪录新高。市场数据显示，比特币从1.5万美元上涨至2万美元花了大约40天时间，从2万美元涨至2.5万美元大约花了10天时间，从2.5万美元到3万美元花了大约8天时间，而从3万美元到3.5万美元，只花了5天时间......





尽管突破40000美元之后，早间快速回撤到37000左右。但后续会不会继续创新高，谁知道呢。





比特币到底值不值钱，值多少钱，是一个多空双方都没法互相说服对方的问题。看多者最典型的论据就是总量可控以及全球的货币泛滥。而看空者则认为人为赋予的稀缺性没有任何实质性意义。所谓的去中心化货币，本身就意味着缺少权威机构或主权的信用背书。说直白一点——都是炒作。





所以，我们作为理性投资的倡导者，不分析比特币本身。但从比特币的暴涨背后，其实还是能够看出一些有价值的信息。比如货币的泛滥。疫情后的全球货币超发已经是一个确定性的命题。大量流动性溢出，最后的结果，必然就是寻找任何一个可以被描述为洼地的领域，然后疯狂涌入。





比特币虽然在一些人看来狗屎不如，但对于另一些人而言，被赋予的稀缺性确实存在意义，因此比特币的炒作，可以说是全球基础货币泛滥背景下的必然结局。这种情况非常相似于08年前后，4万亿背景下，溢出的流动性，涌向地产、古董玉石、文玩手钏的情景。





核桃到底值不值钱？就如同今天的比特币一样。而放在今天我们审视比特币的暴涨，其实更应该看到对于国内的流动性而言。溢出是必然，而地产受限的背景下寻找新的资金池也是必然。





所以很多人不理解茅台的不断涨价和供不应求，我们觉得很正常。因为茅台在这个时候扮演的身份，就不是白酒，而是具有稀缺属性的一般等价物，是金融产品。





所以对于未来的市场而言，我们认为大家真的不需要为眼前的震荡过度的担忧。全面的流动性溢出必然导致A股的水涨船高。而即便以短期的视野来看，未来一个月已经排期等待发行的基金还有40支左右，其中有较多爆款，预计总体发行规模可能在1500-2000亿。





这些资金的涌入A股，必然带动指数的上涨。





所以预期担忧行情方向，我们认为大家更应该思考的是个股的选择。





蛋糕不能做大的传统行业，小公司基本面应该比较难逆袭，所以我们框架下，传统行业要么选能全球化的公司（拿海外份额），要么选行业内集中度进一步提升的公司（拿行业内小公司份额）。这其实也就是为什么核心资产溢价逻辑，突然高歌猛进的原因。