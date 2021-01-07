







美国那边已经乱套了，特朗普拒绝承认大选结果，鼓动川粉攻占国会，已经造成死伤了，不知道如何收场。三位前总统也出来谴责.......奥巴马说“这是我们国家巨大的耻辱时刻。”小布什在一份声明中说：“这是令人作呕和令人心碎的景象。”克林顿讲：“我们的国会、我们的宪法和我们的国家面临着前所未有的攻击。”





就这样，美股夜盘还是上涨的！





这魔幻的世界。





回到A股这边，昨天咱们在收评中讲了，接下来的重点是成交量，如果继续缩量那么分化和波动都会快速增大。今天看就是如此。早盘两个小时，成交已经出现了明显的下行。





这直接导致市场情绪的快速割裂。





上涨家数800多家，看上去和昨天差不多，但下跌的3000多家上市公司中，昨天大部分集中在-3%以内的跌幅，今天有1000家以上的公司，跌幅进入-3%~-5%的区间，等于说个股的杀跌情绪已经明显较昨天更加严重。





看看创业板指数，黄白线背离成为近期行情常态，白线代表权重股，黄线代表小盘股。A股散户的速度也够快的，在舆论的漫天轰炸之下，纷纷逃离小票，加入到拥抱大票行列。成交量的萎缩加剧市场内风格的固化，最终加剧分化。





而上涨股票所面对的情况也同样严苛。





供热第一的宁波热电打开涨停，有色与钢铁的第一也没有守住涨停，即便是后板的煤炭第一中煤能源也在临近午盘炸板；高位冲五板的豫园股份也出现了反复开板。





市场目前是在以大为美的结构性狂欢中进入大分化和大分歧阶段。这个阶段的操作要特别小心，有盈利的朋友一定要做好止盈位的设置，以防市场的突然变脸。