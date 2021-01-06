布伦特原油大涨4.9%，油价上涨116元，直接利好油气板块早盘高开领跑。





早盘我给学员提示了一下，说——这条线里面大权重太多，历次异动都是搅屎棍，不建议追高。重点看今天的量能，如果没法放大来匹配油气异动，可能会是超短线拐点。中期方向没啥担忧





结果话音未落，市场快速回落。





其实从历次A股拉升油气品种而言，大抵都是如此，主要板块历次的炒作很少能够脱离消息的短期刺激，既然是短期刺激，那么本身油气的持续性就要存疑。主力板块的持续性存疑，主力板块的分流效应又特别明显。于是历次油气大权重的集体异动，往往都最终扮演了搅屎棍的角色。





从今天来看，虽然开盘15分钟市场确实走出放量，但是量能与超级权重的涨幅并不匹配，因此，这个拉高就成为了超短线拐点的信号。





早盘从资金和板块上来看，北向资金小幅净流入，具体来看是沪市流入，深市则是流出。板块轮动节奏加快，高低切换很明显，今天是位置更低的石化、造纸、水泥领涨，军工板块资金回流，光启技术4天3板反包，晨曦航空等多只创业板个股大涨 。





趋势股和连板票分化严重，挑战6板失败的青海春天直接被核按钮，老周期的高位强势股如豫能控股等，今天几乎全军覆没。永兴材料、蔚蓝锂芯等新能源汽车的趋势票，也展开大幅调整。





这其实和昨天咱们讲的问题很相关——核心资产的上涨是一个长期的过程毫无疑问，但是短期个股的过度炒作同样要注意，尤其北上资金已经连续几天进入徘徊阶段。所以一定不要盲目追高。这种快速拉高的走势，看着爽，买错了死的也爽，特别是打板追板追高的，比如昨天涨停板炸板的中原证券，狠狠被按在了地上不得动弹，两日浮亏超过20%，比如前几天反抽涨停的豫能控股、郑州煤电、永兴材料、中远海科。所以反复提示大家不要追高





对于市场而言，我觉得中期方向问题不大，今天就是正常的回踩，大家也不要纠结什么个股和指数的分化，因为后期分化是常态。重点是做好核心资产的买点，以及长期持股的准备。长线看，这才仅仅是起风的起点，但另一方面，却是最考验大家对于个股选择和行业理解的时刻



