成交量继续放大，指数继续逼空，很多朋友不理解为啥元旦之后市场跟吃错了药一样，其实我们从侧面读一个1月4日的旧闻大家就都懂了——1月4日，景顺长城、广发、中欧、富国四只基金同时出现“一日售罄”。





所以年底净值大战无所不用其极是为什么？就是为了给21年拉新做门面，而21年的新基一进场，必然又是一波血战，就是要拔头筹。





所以，为什么12月的市场走得那么恶心以及为什么1月开门这么火爆，一个重要的原因就是——机构百舸争流。就刚才说的四只基金，60%的仓位市场就是300亿增量，而除了上述4只基金，1月4日当天还有13只新基金同台竞技开始发行，整个1月份，则有多达79只新基金发行。





所以，为什么年初市场爆了？以及为什么爆款都集中在了大票而不是以往的小市值品种？因为唱戏的主角都是机构投资者，因为这些机构都想争做新年的头牌！





所以看指数风流，看个股挠头，涨停98家跌停32家，上涨1633家，下跌则有2385家，上涨只有1633点





所以看市场最近60天，1000亿市值以上公司平均涨幅22.6%，50亿以下市值公司平均跌幅-9.4%！





这就是咱们一直讲的——大人，时代变了





核心资产溢价已经成为A股绝对意义上的主旋律。而且未来还会是如此，因为接下来险资、社保、年金、储蓄入市，这些资金不会买小票，还是要买有基本面、看得懂、稳定、并且盘子足够大好进好出的品种。纵观A股，唯核心资产耳





但也要注意一个问题，这几天颇为偏爱大而美的外资持续出现了小幅流出，这个位置在连续暴力上涨之后的持续流出，究竟意味着什么，非常值得深思。所以我觉得大家既要充满信心，也要切忌盲目乐观。核心资产的上涨是一个长期过程，短期过度透支只有必然有反复，因此操作上是否还应该无脑追高，这是需要考虑的问题。





不过说归操作层面，核心资产的这一波升势，我们要恭喜所有跟上我们节奏的学员。这一波跨年大红包我们吃得开开心心！





所有熟悉我们的朋友都知道，永源团队是酿酒板块的坚定看多者，这一波白酒在诸多分歧中的暴力上涨，是对于我们一直以来坚定看多最好的表扬！！





我们重点为学员跟踪的五粮液创出历史新高，昨晚提示的今世缘，今天强势涨停。同为昨晚提示的大消费品种双汇发展，今天强势封板。





周日重点给学员强调的异动品种牧原股份，本周内收获二连板！！！





新年两个交易日，捕捉四个涨停，恭喜所有跟随我们节奏，做好跨年布局的学员朋友！这是对大家坚定信仰的最好回馈！！





投资不是一个短期行为，很多人热衷于小道消息、迷信于技术指标。我们则是真正长期深入行业与行业一线从业者进行深度沟通，长期交流。这样的调研很辛苦，需要付出巨大的时间和精力。但天道酬勤，正是因为对于行业的深度理解，我们才能够在去年年底以来，一次次反复坚定的提示大家对于消费白马、白酒的看多！





未来，A股的机构化和专业化将成为大势所趋，更加专业的市场中，只有更加专业的团队才能够真正把握行情的脉搏。跨年行情并不是战斗的终结。这是市场对我们的鼓励，也是对于我们研究方法的肯定。我们也会以此为标杆，在未来的行情中继续奋战！同时，也欢迎所有希望与我们一起并肩作战的朋友，加入我们的队伍



