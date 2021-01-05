今日早盘两市分化明显，开盘韦尔股份为首的科技股大涨，带动中小板指一度涨逾2%；白酒、军工等大涨，沪指低开高走翻红；盘中两市全线跳水，煤炭、汽车、电力、金融等板块领跌，金龙鱼从13%直线跳水到-5%；临近收盘，银行带头反弹；截至午间收盘，上证指数跌0.05%，创业板指跌0.97%，深证成指涨0.54%。两市半天成交8084亿，北向资金净卖出48亿。





市场目前的人气与外资的连续操作有点出入，这是值得大家警惕的，看着指数继续维持强势姿态，但整体上而言，大而美成为控盘主要力量。大金融控制上证，创业板权重控制创业板





而小票整体反而没有明显涨幅。





但另一方面，外资本身就是大而美的主要买单者，这个位置在连续暴力上涨之后的持续流出，究竟意味着什么，非常值得深思。





至少我们明确一点，超级品牌的大涨，有A股未来发展的必然逻辑，但同时也少不了短期资金推动下的交易行为特征。





这里面短期快速拉升之后，确实开始激发一部分资金的活力了结冲动。





因此，我们在对待核心资产的时候要一分为二的看。





一方面，核心资产溢价已经成为A股绝对意义上的主旋律。接下来险资、社保、年金、储蓄入市，这些资金不会买小票，还是要买有基本面、看得懂、稳定、并且盘子足够大好进好出的品种。唯核心资产耳





但另一方面，核心资产的上涨是一个长期过程，短期过度透支只有必然有反复，因此操作上是否还应该无脑追高，这是需要考虑的问题。





我们的策略不变，逢低继续深度参与核心资产优质品种的埋伏布局。