元旦后的首日，A股真正走出了开门红。





放量超过1.1万亿，112只非ST股收涨停，这还是硬扛着北上资金微幅卖出打出来的好成绩，市场这一波上涨，让人感觉一下子看到了去年年初的光景。





板块方面，特斯拉降价带动了整个产业链大爆发，宁德时代带头暴涨17%，新能源汽车产业链涨停潮，直接带动创业板指最大涨逾4%；猪肉、农业、白酒、军工、注册制次新股、有色等暴涨，沪指涨1%突破3500点。





这其中，茅台突破2000元大关，宁德时代、金龙鱼一路狂飙，在某报“不要让核心资产抱团成为笑话”的莫名其妙的言论中，核心资产继续高歌猛进，市场进入大而美的时代。





市场普涨，其实反而没啥点评的价值，我们的观点不变，大家还是做好优质核心资产的逢低配置，未来的A股行情，在注册制和强化退市的背景下，核心资产的继续溢价是必然结局。





相比于场内，我觉得最有意思的是消息面，大家都看到了特斯拉降价，这个降价也成为了引爆A股炒作的重要消息之一。





很多人认为特斯拉的降价，就是奔着国产电动车去的，你是有点小看特斯拉了。要知道这一套接化发，马斯克真的是打了好几连鞭了。





特斯拉从来就是那个不讲武德的年轻人。2006年7月特斯拉正式推出Roadster跑车，起售价10.9万美元，限量2500台。





Roadster是世界上第一款量产的电动跑车，根据版本的不同，其最大输出功率为251-270马力，峰值扭矩为270-400牛·米，0-100km/h加速时间为3.7-3.9秒，最大续航里程约393公里。





这一度让大家误认为，特斯拉要抢的是法拉利兰博基尼等一众超跑的饭碗。





奔驰宝马奥迪以及丰田大众都在一边吃瓜看戏……





然后2012年6月22日特斯拉发布了Model S，售价5.74万美元-8.74万美元。这是一款全尺寸大型豪华纯电动轿车，轴距长达2959mm，全长4978mm、宽1963mm，百公里加速度最快达4.4秒，续航里程最高可达483公里。





马斯克曾公开表示：现在任何一辆奥迪都不如2012年的Model S！2012年年末，Model S预定量从推出时的520辆上升至15000辆。2013年Model S在美国中大型豪华轿车市场的市占率超过奔驰S系、宝马7系等老牌豪车品牌，排名第一。2017年，Model S在BBA大本营所向披靡，欧洲销售排行榜超过奔驰S级或宝马7系。这一度让大家误认为，特斯拉不光要抢法拉利兰博基尼等一众超跑的饭碗，还要抢奔驰宝马奥迪旗舰车市场的饭碗。





丰田大众都在一边吃瓜看戏……





然后2016年3月特斯拉发布了中型轿车Model 3，标准版起步价3.5万美元，百公里加速6秒内，续航里程354公里，极具性价比！发布24小时内，model 3接到了大量订单，就像苹果门店每次发布新产品那样，人们早早的就在特斯拉门前排起了长队。2019年3月，特斯拉Model 3在欧洲的销售已经超越奔驰C级以及宝马3系。同年，美国市场B豪华车销量，Model 3＞宝马3+奔驰C+奥迪A4。2020年3月，Model 3以10160台的成绩位列中国B级豪华车销量榜首，超过了BBA的主流车型！





2021年元旦，国产MODEL Y正式上市！





相比之前预售阶段48.8万-53.5万价格，新的销售价格下调了14.81万-16.51万元，售价区间仅为33.99万-36.99万元。对BBA的GLC、X3、Q5L都是直接打击。对BBA的EQC、iX3、Etron简直就是按在地上摩擦。所以你以为特斯拉瞄准的是国产电动车，其实它是准备一口气把奔驰宝马奥迪豪华旗舰车市场的饭碗，甚至连奔驰宝马奥迪等主流中级车市场都要抢过来。





所以很多人看不懂为什么特斯拉这么搞之后，比亚迪能够逆势拉起来。因为特斯拉做的不是蚕食现有的电动车蛋糕，而是直接对燃油车进行降维打击，构建电动车高端化的品牌印象，然后提升整个新能源车的市场份额。而后，自然现有的新能源巨头同样能够享有更多的市场空间。





所以现在看看，引入马斯克这头鲶鱼确实是很高明的一步棋，明着是加速国内的新能源优胜劣汰行业升级，暗着是借力加速国产新能源车对于燃油短板的弯道超车。





这才是坚定不移的扩大开放以及同世界拥抱的真谛。挺好。