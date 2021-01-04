元旦后的首日，A股真正走出了开门红。





消息面上看，元旦假期消息太多，都是王炸级别的：





美国行政令将对中国联通（香港）、中国移动和中国电信等三家中国公司进行退市处理；





比特币飙至3.4万美元，空头又被打爆；





国产特斯拉狂降价16万 ；





财政部、工信部等四部门：2021年新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20％；





贵州茅台、山西汾酒两大白酒巨头董事长分别被监管关注；贵州茅台：2020年净利同比增长10%；





新修订的《军队装备条例》，2021年1月1日起施行。





消息面的一众利好，直接打破往年开门一战涨跌互现的局面，A股强势开门红。





特斯拉降价，直接刺激了产业链，宁德时代作为总龙头，继续被资金疯狂抱团，带动了整个锂电池、特斯拉、新能源汽车产业链，注册制次新股的翔丰华涨20%。军工股继续涨价潮，上海瀚讯涨20%。军工这一波的上涨，终于开始有从情绪推动向基本面推动的感觉了





除此之外，春节将至，猪肉的连续涨价带动相关概念股一飞冲天。白酒也在整体情绪的刺激下继续拉升，茅台突破2000元大关。





现在看，全天万亿成交基本上稳了，而一旦成交放量，券商很可能从分歧走向一致，那么成交的再一次突破就是大概率事件。这意味着大量场外的观望资金开始真的进场。其实，这段时间白酒、新能源汽车打出赚钱效应以后，场外很多人是踏空的，股市的赚钱效应需要大面积扩散，春季行情那就稳妥了。