消息面两个最重磅的利好





其一是中欧领导人共同宣布如期完成中欧投资协定谈判。这个重磅官宣，其实是收官战市场的定调。要知道欧洲市场早在前一天就开始启动上涨。A股这一波反应已经算慢了。





于是问题来了，为什么官方和资本会对这一份投资协定报以如此高的期待呢。





在我们看来，中欧投资协议绝对不是简单的金融往来和投资规则协议，必然包括金融合作、货币安全、产业投资、法律适配、行政保障等涉及投资过程的全链条。中国必然对欧洲开放了相当广泛的领域，包括科研、制造、商业服务等方面的市场，才会使得欧洲能够在内有白人至上者、外有美国橄榄枝的情况下与中国达成涉及范围如此广阔的协议。相应的，欧洲方面必然也对中国的进入和使用提供了令中国可以满意的条件，否则，单方面的付出和退让是不可能让双方如此兴奋的。





如果协议内容真有那种广度和深度，这个协议实际上不是一份投资协议，而是民间经济融合协议，对于欧洲方面来说，将获得其他国家或地区完全无法比拟的竞争和合作优势，甚至有望出现中欧高层的资本融合。这样的话，美国独霸世界的时代不仅过去，而且将面临更尴尬的“跟随中欧”的境地。想一想当年中美合作扼杀欧洲的航空碳税，是不是觉得很讽刺？





另一方面看，其实更是如此——这次协议凸显的不是中国如何如何，而是欧盟如何如何，在拜登明确表示反对的情况下欧盟能签，外加上签的过程中波兰表示必须要问问美国的意思，可知欧盟内部对于美国是有一些不满的，布林肯即便是上台以后，美欧关系也不可能恢复，有些东西是大势，是不可避免的。所以对于中国来说，现在签订的协议确实应该是加快进程，搁置争议，先签下来再说，这是给未来世界新秩序埋下的伏笔。





其二，就是人社部提高年金基金投资比例上限10个百分点





之前是险资提高权益类比重，前两天是居民储蓄入市，今天是人社部这边的消息。目前估算这一波10个点的提升，大约的增量能达到3000亿。我们从去年年底就在提示大家——管理层反复的对A股开闸，这些操作背后的深意是需要大家去理解的。不管是居民储蓄还是养老金，都是不能亏的钱。让这些资金入市的本意绝不是为了救A股。而是对于最高层的决策制定者来说，A股的洼地是一个所有人都清楚地共识。A股的长牛或许已经蹒跚起步，即便没有也只是时间问题。所以这样的洼地不能便宜外人





这才是反复强调这些不能亏本的硬核资金入市的真谛。





对A股而言，这肯定是利好，但是中长期利好，短期更多是情绪影响。这个市场的尿性，之前每次传养老金入市，大盘都要砸一砸，但现在不奏效了；因为大A根本不差钱，年金现在不买，以后可能要花更高的代价。





关键在于，这些资金进来能买什么？？A股现在是否有足够多的有指标的来吸纳这些资金？我看是不够，就是这极少数的优质标的，昨天证券时报还能舔着脸发文批核心资产抱团？你倒是说说看，这些不能赔钱的养老钱进来，不让买核心资产，买个毛？





但无论如何，消息面的过于给力，以及节前翘尾的惯性成为了今天市场大幅度拉升的关键。总的来说，收官战打的非常漂亮，创业板以及沪指的指数以几乎光头阳线，无可争议的走出了年内的新高，完成了对于长达半年的整理形态的突破，也完成了2020年的收官。





这样的走势，也是为2021年的行情打下了最好的基础。至此，技术面的压力已经扫清。市场在2021年，我们相信能够走出更加波澜壮阔的行情。