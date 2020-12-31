



中欧领导人共同宣布如期完成中欧投资协定谈判。这个重磅官宣，其实是早盘市场拉升的关键。要知道欧洲市场早在前一天就开始启动上涨。A股这一波反应已经算慢了。





于是问题来了，为什么官方和资本会对这一份投资协定报以如此高的期待呢。





在我们看来，中欧投资协议绝对不是简单的金融往来和投资规则协议，必然包括金融合作、货币安全、产业投资、法律适配、行政保障等涉及投资过程的全链条。中国必然对欧洲开放了相当广泛的领域，包括科研、制造、商业服务等方面的市场，才会使得欧洲能够在内有白人至上者、外有美国橄榄枝的情况下与中国达成涉及范围如此广阔的协议。相应的，欧洲方面必然也对中国的进入和使用提供了令中国可以满意的条件，否则，单方面的付出和退让是不可能让双方如此兴奋的。





如果协议内容真有那种广度和深度，这个协议实际上不是一份投资协议，而是民间经济融合协议，对于欧洲方面来说，将获得其他国家或地区完全无法比拟的竞争和合作优势，甚至有望出现中欧高层的资本融合。这样的话，美国独霸世界的时代不仅过去，而且将面临更尴尬的“跟随中欧”的境地。想一想当年中美合作扼杀欧洲的航空碳税，是不是觉得很讽刺？





另一方面看，其实更是如此——这次协议凸显的不是中国如何如何，而是欧盟如何如何，在拜登明确表示反对的情况下欧盟能签，外加上签的过程中波兰表示必须要问问美国的意思，可知欧盟内部对于美国是有一些不满的，布林肯即便是上台以后，美欧关系也不可能恢复，有些东西是大势，是不可避免的。所以对于中国来说，现在签订的协议确实应该是加快进程，搁置争议，先签下来再说，这是给未来世界新秩序埋下的伏笔。





多重利好提振士气，北向资金半天净流入32亿，各大指数高举高打，盘中涨幅都突破1%。板块龙头强者恒强，连板票几乎又是全员晋级，情绪又到了阶段性高潮，大金融、军工、科技超跌轮动，光伏和新能源车局部活跃，煤炭和天然气等冷冬概念分化调整。



