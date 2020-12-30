继续震荡，年前市场基本上就这样了，我还是那个观点，节前市场的最重要任务，是做好春季躁动的提前布局。





消息面上，今天最逗的一条消息，是证券时报的一篇评论——





“今年的A股市场上热门的核心资产大放异彩，但统计显示，大多数个股的上涨原因中，业绩增长只是次要因素，很多个股涨幅2/3以上靠估值推动，公募等机构资金抱团扎堆则是其估值拔高的主因。真正的估值，从来不是“人云亦云”出来的。当前机构抱团的核心资产未来会不会瓦解，还是要回到常识上来，不应该演变成一个笑话。”





说实话，这我特么就看不懂了。





炒作“垃圾股”，你三天两头发问询函，问股价与业绩是否匹配？





炒20cm，规则是你定的，一涨你就坐不住！





机构报团核心资产股，你又看不惯？





你到底啥意思？





吃冷的你说闹肚子，喝热的你说不可以？你丫有病？？？？





这件事儿其实暴露的是我在之前某社批判茅台时候所表达的观点——A股的成熟，继续要市场的成熟，也需要监管部门和市场参与者的成熟，更需要得是媒体的成熟，一帮无病呻吟为赋新词强说愁的媒体天天这个看不惯那个看不惯的，不是合理的表达观点，而是妨碍市场的健康成长。





尤其这些媒体，因为制度问题肩负着某些远超媒体身份的印象，在这种市场固有印象下，是否还应该肆无忌惮的随意发声？这才是我们应该思考的。建议发一波问询函，问问他们是不是吃错药了！！





证券时报刚批评抱团，转眼就被打脸，茅台历史新高，离2000元更近了。买垃圾公司，说不行，买核心资产，就说抱团。不看看成熟的欧美市场，他们玩的不就是抱团吗？抱团苹果，特斯拉，亚马逊等。A股当然要紧紧抱着核心资产，100年不动摇了。





看来看去，我觉得某些既不是裁判员也不是运动员的评论员，可能是踏空了。





无能狂怒。大抵如此。



